Alina Ceușan, prima reacție după valul de critici primite pentru „gestul negandit” dintr-o lojă de teatru: „Mi-am dat seama” (FOTO)

Alina Ceușan a reacționat la valul de critici iscate de fotografia pe care o postare pe rețelele sociale, în care apare cu picioarele puse pe balustrada unei loje dintr-o sală de teatru.

Alina Ceușan recunoaște că a fost un „gest negândit”

Ceușan a șters fotografia respectivă de pe rețelele sociale.

„Mentionez ca am sters fotografia respectiva din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am facut-o sa ascund un gest negandit, ci pentru ca mi-am dat seama ca nu e de postat sau de facut asa ceva. Fiecare om isi are greselile lui si cu siguranta era o lectie de invatat”, a afirmat influencer-ul într-un story pe Instagram.

„In urma valului de comentarii de la aceasta postare, mentionez ca nu am dorit sa jignesc pe nimeni. Desi a fost intr-un alt context, este intr-o loja de teatru. Recunosc acum, a fost o greseala si mi-o asum, nu am vazut-o asa la momentul respectiv, inteleg intr-adevar ca nu e un gest frumos si nu se va mai repeta”, mai spune Alina Ceușan.

Val de critici după poza din loja de teatru

pe vedeta din social media s-a alăturat și Florin Ghioca, fotograful Teatrului Național București.

„Din ciclul «jos labele de pe teatru!», vă prezentăm o duduie care crede că e „chill” să te crăcești așa la lojă. Culmea e că balustrada cu pricina e destul de înaltă, nici nu vreau să îmi imaginez cum și-a cocoțat Cruella condurii ăia de vrăjitoare așa de sus! Dacă ar veni la TNB i-aș da banii pe bilet, numai să plece. But wait, e infleluensără, ea așteaptă invitații, nu dă banii aiurea…”, a scris Florin Ghioca pe Facebook.