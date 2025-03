Alina Ceușan, dezvăluiri despre căsnicia cu Raul Tișa. Cum au grijă de relația lor după apariția celui de-al doilea copil. „Este ușor să uităm cine eram înainte”

Alina Ceușan este una dintre cele mai apreciate influencerițe de la noi din țară, împărtășind deseori cu urmăritorii ei „secrete” din viața de cuplu și cea de mamă. În anul 2019, s-a căsătorit cu Raul Tișa, un cunoscut hairstylist de la noi din țară. Un an mai târziu, a venit pe lume și primul lor copil, Rock. În vara lui 2024, Alina și Raul au devenit părinți pentru a doua oară, atunci când a apărut în viețile lor Perla.

Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, vedeta a oferit câteva sfaturi pentru cuplurile care au copii și au început să acorde mai puțină atenție relației cu partenerul.

Alina Ceușan: „Dați prioritate iubirii voastre – merită”

Chiar dacă acum sunt părinți, cei doi au grijă să nu își neglijeze relația cu partenerul. Pe rețelele de socializare, Alina Ceușan a vorbit despre obiceiul de a petrece câteva weekenduri doar cu soțul ei, fără copii. Mai mult, vedeta a susținut că acesta este unul dintre secretele care au contribuit la un mariaj sănătos și le recomandă urmăritoarele sale să procedeze la fel cu partenerii lor.

„Făcând din weekendurile noastre de întâlniri un lucru nenegociabil – o escapadă pe rând. Calitatea de părinte este frumoasă, dar este ușor să uităm cine eram înainte de nopțile nedormite, negocierile pentru gustări și listele interminabile de lucruri de făcut.

O escapadă, chiar și pentru puțin timp, ne reamintește că „noi” încă mai contează. Să râdem, să ne facem planuri, să visăm, să ne reconectăm – toate acestea ne fac parteneri și părinți mai buni. Dacă ați așteptat „momentul potrivit” pentru a lua acea pauză, considerați că acesta este semnul vostru. Dați prioritate iubirii voastre – merită”, a transmis Alina Ceușan, potrivit .

Cum au reacționat internauții

Postarea Alinei Ceușan a primit sute de aprecieri de la care au rezonat cu mesajul ei. În același timp, un internaut a scris: „Trebuie avută mare grijă cu narativele de genul acesta. Viețișoara asta perfectă cu rânduri de bunici și ajutoare cu duiumul, este un privilegiu.

Realitatea ne învață însă, că doar o mică parte din părinți/ cupluri au șansă unui date weekend. Actually, probabil majoritatea dintre noi, nu au șansă la a date night, nici nu mai discutăm de a date weekend. Și e okay, va puteți prioritiza iubirea și în sânul casei for now. Nu pierdeți nimic, pur și simplu vă adaptați modul de a râde, de a planifica, de a visa la o configurație mai domestică și asta ESTE OK”.