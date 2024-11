Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, a obținut un ordin de protecție împotriva lui Bogdan Vasiliu, actualul soț cu care se află în plin proces de divorț! “El are și un diagnostic psihiatric, mi-e frică”

a reușit să obțină ordin de protecție împotriva lui , fostul șef al CS Rapid, cu care se află în plin proces de divorț. Ea susține că este șantajată și hărțuită de Vasiliu. Fostul șef al CS Rapid a fost reținut de DNA la finalul lunii octombrie.

Ordin de restricție pentru o perioadă de 5 zile obținut de Alina Petre împotriva lui Bogdan Vasiliu

Alina a fost la secția de poliție, joi dimineață, pentru a depune o plângere împotriva soțului ei, de care spune că se teme, și care urmează să fie pus în libertate, potrivit . Alina Petre a reușit să obțină un ordin de protecție împotriva actualului soț, Bogdan Vasiliu, mai precis un ordin de restricție pentru o perioadă de 5 zile, după care trebuie să se adreseze instanței.

Vasiliu ar urma să fie pus în libertate, vineri, pe 22 noiembrie, iar Alina Petre se teme că nu este în siguranță lângă cel care i-a fost soț. De asemenea, femeia acuză faptul că fostul șef al CS Rapid ar avea și un diagnostic psihiatric.

„Nu mai vreau să fiu contactată, nu mai vreau să mi se trimită sute de mesaje pe email. Sunt hărțuită, șantajată emoțional, amenințată că se omoară dacă nu mă duc la el, lucruri foarte urâte. El are și un diagnostic psihiatric, mi-e frică. Mă tem, pentru că înainte ca el să fie reținut am avut parte de tot felul de lucruri destul de neplăcute pentru mine și pentru familia mea”, a spus aceasta, la știrile Antena Stars.

„Îmi spune că vine după mine, nu vreau să mă mai pândească pe străzi”

Alina Petre spune că se teme pentru viața ei și că Vasiliu ar fi fost violent cu ea.

“Sunt despărțită de el în fapt. (…) Nu mai vreau să am legătură cu el. L-am ajutat cât am putut. (…) Nu mai vreau să fiu șantajată emoțional. (…) Îmi spune că vine după mine, nu vreau să mă mai pândească pe străzi. Nu îl interesează, nu mai am treabă cu el. (…)

A fost violent cu mine, și ăsta este motivul pentru care eu am ales să plec din casa lui și din viața lui. Nu am vrut să vorbesc despre aceste lucruri niciodată. (…) Nu vreau să dau detalii, nu sunt aici ca să îi stric imaginea, vreau să mă lase în pace să îmi văd de viața mea”, a spus soția fostului director general de la CS Rapid.

Amintim că pe 24 octombrie, procurorii DNA au făcut percheziții în 5 locații din București, Ilfov și Giurgiu, iar Bogdan Vasiliu, fostul director general de la CS Rapid, a fost reținut sub acuzațiile de luare de mită și abuz în serviciu. Vasiliu ar fi pretins în iulie 2024 suma de 200.000 de euro pentru a facilita închirierea cantinei care aparținea de clubul CS Rapid.

Alina Petre și Bogdan Vasiliu se căsătoriseră în luna aprilie, anul trecut, după doar două luni de relație. După ce a aflat că soțul ei a fost reținut de DNA, ea a susținut că nu știe nimic de aceste acuzații și că relația lor s-a încheiat cu aproximativ două luni înainte, din cauză că el îi ascundea multe lucruri.

Alina Petre a mai fost căsătorită și cu fiul fostului șef SRI Virgil Măgureanu

Alina Petre nu se află la primul mariaj. Ea a mai fost căsătorită cu Marian Măgureanu, fiul fostului director SRI din perioada 1990-1997, Virgil Măgureanu, potrivit .

„Cred că mult timp am fost în postura salvatorului, în relațiile mele cu oamenii, în general. Nu mi-aș mai dori nici să fiu văzută ca un colac de salvare și nici să mai încerc eu să rezolv problemele altora. Fiecare dintre noi are responsabilitatea pentru ceea ce și-a creat în viața lui. Știu că avem destule resurse ca să ne rezolvăm problemele singuri și să nu le mai punem pe umerii celorlalți”, spunea Alina Petre într-un interviu pentru .