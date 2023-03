Alina Pușcău, despre momentele dificile prin care a trecut în viață: „Am avut un accident de mașină care m-a marcat foarte mult”

Considerată una dintre cele mai frumoase românce, Alina Pușcău a fost mereu în centrul atenției. Cu toate că se bucură de un mare succes, modelul celebru peste hotare ascunde un trecut pe care nimeni nu și l-ar dori.

Alina Pușcău provine dintr-o familie disfuncțională

De curând, vedeta a vorbit într-un interviu despre momentele mai puțin plăcute prin care a trecut până la vârsta de 41 de ani și despre traumele din copilărie care i-au marcat viața.

Chiar dacă în momentul de față , se pare că Alina Pușcău a avut o copilărie grea.

„Venind dintr-o familie în care tata era alcoolic și o abuza pe mama verbal și fizic … Am văzut chestia asta la părinți și m-a șocat. La vârsta de 4 ani i-am spus mamei mele «Cum poți să stai cu cineva care vorbește așa cu tine?» și mi-a zis că-l iubește.

Eu am crezut că asta este iubire și asta atrăgeam în relațiile mele, de asta zic relații toxice, pentru că eu atrăgeam ce vedeam la părinți, nu atrăgeam ce sunt eu sau ce pot să devin eu. Mi-a fost foarte greu. Eu până la vârsta de 34 de ani am avut grijă de mama mea.

Mama a încercat să mă avorteze de vreo 3 ori și mi-a zis că mama ei i-a spus să mă lase să fiu în viață, pentru că eu o să-i salvez viața ei și până la 34 de ani asta am făcut’’, a mărturisit Alina Pușcău în cadrul podcastului „Fain&Simplu” realizat de Mihai Morar, potrivit .

Alina Pușcău a suferit un accident de mașină la vârsta de 6 ani

Alina Pușcău susține că accidentul a reprezentat momentul în care ea s-a simțit iubită de către părinții săi.

„La 6 ani de zile am avut un accident de mașină care m-a marcat foarte mult. Am stat în spital 3 luni și mi-a fost foarte greu.

În weekendul acela trebuia să încep școala și având accidentul acela, lovindu-mă la cap, stând în gips 3 luni, m-a afectat foarte mult și am fost foarte introvertită, nu am putut să vorbesc cu nimeni, luam medicamente pentru memorie.

A fost o perioadă foarte grea din viața mea și cred că acolo a fost blocajul meu emoțional. Am mers mai târziu la școală, am pierdut un an, dar tot la fel eram blocată. Am fost blocată foarte multe timp. (…)

Momentul accidentului. Atunci am primit iubire de la părinți, atunci părinții s-au îngrijorat și au stat mai mult lângă mine’’, a povestit vedeta.

Alina Pușcău a întrerupt orice legătură cu tatăl său timp de 5 ani

„Tatăl meu, când bea, era foarte agresiv, dar când nu bea era un om foarte bun. Când au divorțat părinții și i-am luat casă mamei mele, eu nu am mai vorbit cu tatăl meu 5 ani de zile. După aceea am primit un telefon și am aflat că a decedat.

Încerca să mă sune în fiecare zi, dar nu am vorbit niciodată, nu i-am răspuns, pentru că aveam foarte mult egoism și eram foarte mult rănită.

Am învățat în viață că trebuie să lași ușa aia deschisă, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Părinții noștri sunt sfinți și noi trebuie să-i apreciem și să-i înțelegem de unde au venit.

Dar a fost greu în perioada aia să înțeleg chestia asta, pentru că, din copilărie, am avut foarte multă furie, foarte multe răni pe care a fost foarte greu să le gestionez’’, a mai precizat modelul în cadrul podcastului.