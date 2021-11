Alina Pușcău și-a împlinit visul american. Fotomodelul a devenit cetățeanca Statelor Unite

Alina Pușcău a primit cetățenia americană. Fotomodelul cu origini române are 39 de ani și de foarte mult timp locuiește în Statele Unite ale Americii.

Alina Pușcău rămâne în SUA

Alina Pușcău are o viață de vis. Femeia a reușit să cucerească lumea mondenă din SUA, și-a construit o carieră de succes și se bucură de atenția publicului larg.

Fotomodelul va celebra cei 40 de ani într-un nou statut. Alina a devenit cetățean american. Aceasta noutate a apărut pe pagina Alinei de pe Instagram, în care bruneta zâmbește și ține în mână cel mai așteptat certificat.

„Nu am mai postat de mult, dar astăzi este cea mai bună zi din viața mea. Sunt atât de mândră că am devenit cetățean american după 15 ani”, scrie Alina Pușcău.

Cum a reușit să construiască o carieră de vis

Fotomodelul a plecat di România atunci când avea doar 16 ani. Vedeta a câștigat concursul la „Elite Model Look”. Alina a reușit să mai lucreze în Paris, unde s-a mutat la vârstă de 14 ani. I-a fost complicat pentru că nu știa limbă, dar s-a descurcat.

„Nimic nu a fost ușor, cu siguranță. Dar tot ceea ce am făcut a fost o provocare pentru mine, am învățat din fiecare moment și am mers mai departe în carieră. Faptul că am început de mică a fost, cu siguranță, o lecție de viață importantă!”, a mărturisit Alina Pușcău, în cadrul unui interviu pentru VIVA.

Fotomodelul s-a bucurat de atenția bărbaților influenți. Aceasta a avut relații amoroase cu Vin Diesel, pe care l-a cunoscut încă la începutul de drum.

L-am cunoscut acum 20 ani, când nu era încă un superstar. Am fost prieteni timp de doi ani şi apoi am fost într-o relaţie. E un om extraordinar, pasionat de ceea ce face şi un prieten minunat. Ţinem legătura”, a precizat Alina Pușcău pentru sursa citată.