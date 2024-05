„Am făcut antrenament de 90 de minute și la 2 dimineața!”: Lenny Kravitz vorbește despre cum se menține sexy la 60 de ani

și a discutat despre celibat, disciplină, noua sa muzică – și de ce nu a mai avut o relație serioasă de nouă ani. Kravitz are un corp impecabil. Duminica trecută, și-a sărbătorit cea de-a 60-a aniversare și arată la fel de bine ca atunci când și-a început cariera, la sfârșitul anilor 80; posibil chiar mai bine.

Consensul pare să fie că Lenny Kravitz este cel mai arătos bărbat de 60 de ani de pe planetă

Kravitz crede că secretul felului în care arată chiar și la vârsta asta are legătură cu o combinație de gene, îngrijire de sine, muncă grea și disciplină.

Au trecut 26 de ani de când a avut ultima dată un hit în Top 10 în Marea Britanie și 24 de ani în SUA. Blue Electric Light, lansat luna aceasta, este doar al 12-lea album al său de studio în 35 de ani.

Cu toate acestea, Kravitz rămâne un artist bine vândut, valorând aproximativ 90 de milioane de dolari. Scrie și produce pentru alți muzicieni (în special Justify My Love al Madonnei, deși compusă acum 34 de ani), joacă în filme (The Hunger Games, Precious, The Butler) și lucrează ca designer de interior de succes.

Blue Electric Light este un amestec Kravitz clasic de funk, soul, pop și rock greu. Vocea lui este dulce, este un multi-instrumentist talentat și are o ureche bună pentru a compune melodii care sună ca și cum ar fi fost deja scrise de altcineva. Albumul este sexy, în diferite momente amintind Jimi Hendrix, Pink Floyd, Prince, Elvis Costello și Miguel.

S-a lăsat de fumat iarbă și s-a apucat de sport

Kravitz, care locuiește în Franța, Bahamas și Brazilia, a crescut la New York. Deși fuma iarbă de la 11 ani, în prezent a schimbat canabisul cu sala de sport și și-a luat noul hobby la fel de în serios.

„Spre exemplu aseară. Am lucrat toată ziua, am făcut interviuri, am făcut repetiții până noaptea, am ajuns acasă la 23:00. Trebuia să mănânc ceva. Se făcuse deja 1 dimineața. Mi-am amintit că nu mi-am făcut antrenamentul.

Așa că am fost la sală și am făcut un antrenament de 90 de minute la 2 dimineața. Nu pentru că-mi doream să fiu în sală la 2 dimineața, dar știam că trebuie.”

De ce? „Pentru că face parte din disciplina mea – este despre corp, minte și spirit. Vreau ca toate aceste trei elemente să fie aliniate. Dacă corpul meu este în formă, iar spiritul și mintea mea nu sunt, atunci este doar ceva frumos la care să te uiți sau cu care să mă laud. Cui îi pasă? Pentru mine, toate acestea trebuie să fie aliniate. Și trebuie să fac munca necesară, astfel încât întreaga mea ființă să poată funcționa la maximum.”