Ana Morodan, pusă într-o situație șocantă! Menajera a folosit buretele de față al vedetei pentru a curăța toaleta. Ce sumă fabuloasă plătise influencerița pentru el

Ana Morodan a achitat exact 150 de euro pentru un burete aparent simplu. Influencerița are o menajeră numită Mari, care a confundat unul dintre accesoriile pentru îngrijirea feței ale vedetei cu un burete de toaletă.

Ana Morodan a achiziționat un burete de 150 de euro

și a împărtășit că prețiosul ei burete a avut o viață scurtă. Cu toate acestea, chiar și ea, când l-a achiziționat, a confundat obiectul cu un burete de curățare, dar care costa 150 de euro.

buretele respectiv arată murdar și neîngrijit, iar femeia care se ocupă de curățenie în casa ei a avut aceeași impresie. Cu toate că inițial era destinat pentru utilizarea pe față, menajera a decis să îl folosească pentru curățarea vasului de toaletă.

„Femeia a crezut că e un jeg, după cum s-a și văzut. El așa arată, ca un jeg. Și eu când l-am cumpărat am crezut că e un jeg, doar că jegul a fost foarte eficient în scurta lui viață pe fața mea, pentru că după față, a aterizat pe toaleta mea, conform deducției logice a menajerei mele, care crezând că e un jeg, l-a folosit pentru toaletă”, a declarat vedeta, pentru .

Menajera vedetei l-a folosit la curățarea vasului de toaletă

Când Ana Morodan a intrat în casă și a observat petele de pe burete, a simțit imediat că ceva nu era în regulă. Nu a stat pe gânduri și s-a dus direct să o întrebe pe Mari ce s-a întâmplat. Dezvăluirea care a urmat a lăsat-o pur și simplu fără cuvinte.

„Eu am descoperit asta venind acasă și dorindu-mi să-mi curăț fața cu jegul meu extra scump. Am văzut niște pete pe el și am întrebat-o orientativ: „Mari, s-a întâmplat ceva cu ăsta, sau nu știu, ce s-a întâmplat”. Ea a zis că nu și am întrebat de ce are pete pe el. Ea a zis: „Nu știu, probabil că am spălat toaleta”. I-am zis: „Cum adică să speli toaleta, unu la mână și doi la mână, toaleta la mine nu e murdară de pete și cum ai spălat toaleta cu ăsta de la mine de pe tava cu farduri?”.

A zis că ea a văzut că e murdărel așa, că arată ca un jeg și a crezut că le-am încurcat eu. Ea a crezut că e de curățat toaleta. S-a curățat toaleta de către menajeră cu un burete de față care costă 150 de euro”, a adăugat vedeta.