Ana Morodan, de urgență la spital. Ce probleme are influencerița

a postat un videoclip în care merge cu ajutorul unor cârje, ceea ce i-a îngrijorat pe fani. Ea a ajuns de urgență la spital.

Ce a pățit vedeta

Vedeta a alunecat pe scări și a căzut, astfel și-a rupt ligamentul, iar până să ajungă la spital a avut nevoie de cârje pentru a se deplasa, conform

Pe Instagram, câteva imagini în care apare cum se deplasează cu o cârjă. Ea a spus că nu se aștepta la o asemenea consecință după o căzătură.

„Noah…am alunecat pe o scară, mi-am rupt ligamentul (…) Și eu marți eram programată să mă urc pe munte. Exclus. Hai acum, închide și deschide-mi portiera”, a mai spus influencerița, pe Instagram.

Ana Morodan, o femeie puternică

Dar, pentru că ea a spus, în urmă cu câteva zile, că de mica a fost învățată să fie puternică și să își acundă emoțiile, va trece și peste acest impediment.

„In this era of my social media usage aș vrea să normalizez și momentele de fragilitate. Alea pe care nu le-am arătat niciodată pentru că așa am fost învățată de mică: să fiu puternică și lipsită de manifestări sensibile în public. Și de aia am ajuns un model de succes pentru multă lume, dar o fată atât de nefericită pentru mine și în ochii mei”, spunea Ana Morodan, pe Instagram.