Andreea Bălan, surpriză neașteptată pentru noul ei iubit. Cum a reacționat Victor Cornea

Pe data de 19 iunie, Andreea Bălan a confirmat faptul că Victor Cornea este iubitul ei, eliminând orice îndoială existentă. Jurata de la Te cunosc de undeva a împărtășit mai multe imagini cu surpriza pe care i-a pregătit-o jucătorului român de tenis. Fanii ei de pe rețelele de socializare au reacționat imediat, felicitând-o pentru noua relație.

Andreea a împărtășit mai multe fotografii din Sibiu

Pe data de 14 iunie, al tenismenului Victor Cornea, iar în descrierea imaginii postate lângă teren a lăsat să se înțeleagă că ar avea o relație cu acesta.

„Crede mereu în magie și iubire adevărată” (trad, eng, Always believe in magic & true love)

La data de 19 iunie, artista a împărtășit mai multe fotografii din Sibiu, în care purta un hanorac negru cu inscripția „Cornea V.” în partea frontală și „România” în partea din spate. Cel mai probabil, această piesă vestimentară îi aparținea partenerului său, scrie cancan.

În cazul în care, încă, exista loc de interpretare, blondina a adăugat descrierea: „Viața este despre lucruri simple umplute cu iubire adevărată. Să aveți o săptămână minunată” (trad, eng. Life is about simple things filles with pute love. Have a wonderful week).

Victor Cornea răspunde cu inimioare la postarea iubitei sale

La scurt timp după ce iubita sa a făcut postarea, printr-un răspuns ce consta în trei emoticoane cu inimioare. Fără să stea pe gânduri, blondina a continuat să-i arate că el este campionul ei.

Fanii cântăreței au transmis felicitări sincere pentru că aceasta a reușit, în cele din urmă, să găsească dragostea adevărată pe care a căutat-o cu ardoare de mult timp.