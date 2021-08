Andreea Esca a făcut o schimbare radicală de look și arată mai bine ca niciodată. Câte kilograme a reușit să slăbească și ce dietă a ținut (GALERIE FOTO)

Andreea Esca arată mai bine ca niciodată. Prezentatoarea de la Pro TV a reușit să slăbească în această vară, iar acum se bucură de un corp de invidiat, la 43 de ani. Chiar ea a recunoscut că a ținut o dietă, iar unul dintre alimentele pe care abia aștepta să le mănânce a fost pâinea.

Vedeta de televiziune spune că nu a fost deloc greu, iar acum este extrem de mulțumită de rezultat. Mai mult decât atât, Andreea Esca și Alexia Eram au ținut dieta împreună și au mers împreună și la sport, așa cum s-a putut remarca de multe ori pe Instagramul celor două.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Ioana (@andreeaesca)

Câte kilograme a reușit să slăbească Andreea Esca

Andreea Esca a recunoscut că nu a ținut singură dieta. Vedeta a fost atentă la toate detaliile așa că a decis să meargă la un nutriționist, și-a făcut analizele, iar mai apoi a primit un regim recomandat care să nu îi afecteze nici sănătatea, dar care să o ajute să piardă în greutate.

„Da, am ţinut dietă, am mers întâi la un nutriţionist, la Simona Colonescu, o nutriţionistă cu care lucra deja Alexia şi care m-a ajutat foarte mult – eu nu pot să ţin à la long acelaşi regim şi mă plictisesc – şi după aceea am mers la Metabolic Balance, la un medic care se ocupă de acest program şi care este foarte cunoscut. Mi-a făcut nişte analize şi mi-a prescris o dietă.

Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveţi cumva să mănânci, să nu asociezi nişte alimente şi să ai voinţă să mănânci cantitatea care trebuie şi alimentele combinate într-un anume fel”, a declarat Andreea Esca, pentru Cick.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Ioana (@andreeaesca)

Ce dietă a ținute știriste de la Pro TV

Andreea Esca a povestit că nu a renunțat la niciun aliment, doar că a început să facă combinații cât mai corecte și echilibrate, așa cum prevede dieta.

„Nu, de exemplu nu mănânci mai multe feluri de proteine la o masă. Adică nu mai mănânci șnițel, care are și carne și ou și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa.

Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o singură felie de pâine la masă, o felie, mă rog, mică, de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri”, a povestit vedea, pentru sursa citată anterior.