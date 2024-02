Andreea Ibacka, despre Cabral: „Mi-a mâncat tinerețea!”

În cadrul podcast-ului ”Vorba lu’ Jorge”, despre cum decurge viața familia sa, una din care radiază multă voie bună și fericire.

Soția lui Cabral s-a autodeclarat o ”nevastă plicticoasă”, povestindu-i lui Jorge că a trecut peste faza în care îi verifică telefonul lui Cabral și se trezea dimineață înaintea lui pentru a se aranja, declarându-se, în zilele noastre „o nevastă plicticoasă”.

”Sunt chiar o nevastă plicticoasă!”

„Nu îi mai verifici telefonul!”, îi spune Jorge, Andreei Ibacka! „Nu i-l mai verific și îi știu și parolă! Culmea! Că Face ID… a stricat mult piața, dacă mă înțelegi!… Da, nu mai verific. Sunt chiar o nevastă plicticoasă!”, spune Andreea Ibacka în podcast=ul amintit.

În susținerea acestei idei, Andreea Ibacka mai spune că nu mai are de mult obiceiul de a se trezi înaintea soțului său pentru a se aranja și machia.

”Nu mai am chestia asta ca să nu mă vezi fără machiaj, când mă trezesc. Eu nu mă trezesc înaintea soțului ca să mă aranjez. Adică varianta demo a fost doar la început, tocuri prin casă! Acum m-am împăcat și cu înălțimea pe care o am…”, a mai povestit Andreea Ibacka în podcastul Vorba lu’ Jorge.

„Tu aveai 22 de ani când l-ai cunoscut pe Cabral?”, a mai întrebat-o Jorge pe Andreea Ibacka. „Îți vine să crezi? Mi-a mâncat tinerețea! Și el 30! Eu l-am lăsat să trăiască!”, a răspuns Andreea Ibacka.

”M-am întrebat în primele săptămâni ce să fac cu viața mea și am început să dorm”

„ , se deschid orizonturi noi pentru mine, am mai mult timp și m-am întrebat în primele săptămâni ce să fac cu viața mea, am început să dorm. Fetița are 5 ani, băiatul 2.

Acum că am recuperat și la capitolul ăsta, cu somnul, am mai mult timp să produc conținut și asta îmi și propun să fac. Pe fii-miu l-am trimis în viață devreme, că e bărbat, sunt la aceeași grădiniță, el e grupa baby și ea e grupa mare.

Eu îi duc dimineața la grădiniță și, ca să nu creez un precedent, i-am lăsat la somn de la început, așa că până în ora 17 pot să mă organizez. Înainte să fi avut copii, mă văităm și atunci că nu am timp, dar acum sunt mai eficientă cu timpul meu", i-a mai povestit Andreea Ibacka lui Jorge.