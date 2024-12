Andreea Marin a dezvăluit secretul succesului. Ce nu omite niciodată să facă atunci când se trezește

Andreea Marin este una dintre cele mai iubite persoane de televiziune din România. Invitată în cadrul podcastului lui Damian Drăgici, aceasta a dezvăluit ce activități fac parte din rutina sa zilnică și cum reușește să mențină o atitudine pozitivă și energică. Vedeta a subliniat rolul important pe care îl are o filosofie de viață bazată pe ordine, disciplină și echilibru, potrivit .

Andreea Marin se află de ani buni în lumina reflectoarelor, câștigând mulți fani care nu doar că o admiră, dar o și consideră un exemplu bun de urmat. Conștientă de rolul important pe care îl are în viețile celor care o apreciază, vedeta a dezvăluit recent care sunt ritualurile pe care le are și cum o ajută acestea să atingă succesul. Potrivit credințelor sale, dimineața este momentul zilei în care se setează succesul zilei, așa că vedeta are câteva trucuri care o ajută să își înceapă ziua cu dreptul.

Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață

Invitată în cadrul unui podcast, a vorbit despre acele mici obiceiuri pe care le are și care îi oferă încredere că ziua sa va decurge exact așa cum își dorește. Deși poate părea un lucru banal, care nu are legătură cu succesul sau modul în care va evolua o zi, Andreea Marin pune foarte mult accent pe a-și face patul imediat după ce se trezește.

Această practică a devenit mai mult decât o simplă rutină, reprezintă o metodă de a-și organiza mintea și de a se pregăti pentru ziua care urmează. De asemenea, vedeta are grijă să lase casa ordonată și fiecare lucru să fie la locul lui, căci este o perfecționistă și nu se poate desfășura în haos.

„Primul lucru pe care-l fac dimineața, și o să ți se pară ciudat, dar contează să faci patul dimineața. E o chestiune de disciplină. Nu plec din casă până nu fac patul.și nu arată impecabil. Sigur, m-am regăsit în filmele alea, în care apare personaju care așează prosoapele la baie, perfect, la liniuță. Asta nu știu dacă e chiar o veste bună. Insă, da, asta sunt. Sunt perfecționistă, în diverse aspecte ale vieții, dar nu în toate. Dar îmi place ordinea, îmi place disciplina.

Mintea mea funcționează mai bine dacă fiecare lucru e la locul lui, și dacă este curățenie în jurul meu. O curățenie sufletească, și în alte moduri posibile. Mă trezesc, mă spăl, mă rog, îmi fac patul. Astea sunt primele ritualuri”, a spus Andreea Marin.

„Încerc să mă iubesc și pentru nereușitele mele”

Pe lângă matinale, Andreea Marin pune preț pe a integra printre activitățile zilnice și mișcarea. Deși programul aglomerat nu îi permite mereu acest lucru, vedeta se asigură că nu se critică prea tare și își acceptă cu la fel de mult optimist și nereușitele, nu doare reușitele.

„Uneori alerg dimineața, alterori nu am timp, pentru că trebuie să încep ceva dimineața, și încerc să fac asta mai târziu, după-amiază. Uneori nu reușesc, și încerc să mă iubesc și pentru nereușitele mele. Este un lucru pe care cu greu l-am învățat. Până la urmă trebuie să ajungi să te înțelegi și pe tine”, a mai spus Andreea Marin.