Anne Hathaway a suferit un avort spontan chiar în timp ce juca rolul unei femei însărcinate

Într-un interviu acordat Vanity Fair, actrița, în vârstă de 41 de ani, a , adăugând: „Jucam într-o piesă și trebuia să nasc pe scenă în fiecare seară”.

În timpul unui spectacol de teatru, Hathaway a suferit un avort spontan

Hathaway, care de atunci a născut doi băieți, spune că în timpul spectacolului care s-a jucat timp de șase săptămâni, ea „s-a prefăcut că totul este în regulă”.

Dar spune că le-a povestit prietenilor ei adevărul când au vizitat-o ​​în culise. „Era prea mult să păstrez secretul”, a spus ea.

Hathaway a jucat rolul unei femei pilot care rămâne însărcinată, într-o piesă de teatru de pe Broadway Grounded, care a fost prezentată timp de șase săptămâni în 2015. În timpul spectacolului ea era nevoită să simuleze că naște în fiecare seară.

După ce a suferit avortul spontan, Hathaway a spus că a fost uluită să afle cât de comune sunt spontane. De asemenea, a aflat că multe dintre prietenele ei au trecut prin experiențe similare.

„M-am gândit, de ce nu se vorbește mai mult despre asta? De ce ne simțim atât de izolate inutil? De ce suferim atât? Așa că am decis că voi vorbi despre asta.”

„Când mi-a mers bine, după ce am născut, am vrut ca toate femeile să știe: „Te văd și am fost în locul tău”.