Axinte, de la „Vacanța mare”, fermecat de Antonia: „Velea, nu te supăra...”

Florin Petrescu, cunoscut drept Axinte de la „Vacanța mare”, este fermecat de cântăreața Antonia. Acesta a făcut declarații despre artistă la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Florin Petrescu, mărturisiri despre Antonia

Florin Petrescu, alias Axinte de la „Vacanța Mare”, a participat la rubrica „Spui tot sau îți ia gura foc”, din cadrul emisiunii „La Măruță”, acolo unde a fost întrebat cu ce femeie celebră ar petrece o noapte amoroasă dacă nu ar fi căsătorit și ar avea „pistolul la cap”. Actorul a răspuns cu precizie că ar fi femeia, aducând și argumente.

„Antonia! Pentru că e frumoasă, îmi place, are apetit sexual și….aș avea pistolul la tâmplă și…aș fi forțat, nu? Dacă asta e în mintea mea. (…) Velea, nu te supăra pe Măruță, da? Ai o nevastă frumoasă…”.

Antonia este căsătorită cu Alex Velea și au împreună 2 copii

Antonia este una dintre cele mai cunoscute artiste de pe scena muzicală din țara noastră. Multă lume o consideră pe artistă ca fiind și cea mai frumoasă femeie din România.

Vezi această postare pe Instagram

În plan pesonal, Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc. Au împreună doi băieți, Akim și Dominic.

Cântăreața mai are o fiică, Maya, rezultată din mariajul pe care l-a avut cu Vincenzo Castellano. Antonia a adus-o pe lume pe Maya în anul 2010. În 2014, vedeta l-a născut pe Dominic, primul băiat pe care îl are cu Alex Velea, iar doi ani mai târziu a venit pe lume și Akim, al doilea copil pe care artista îl are cu actualul ei partener de viață, scrie Gândul.ro.