Băiatul Laviniei Pîrva și al lui Ștefan Bănică Jr calcă pe urmele tatălui său. Ce pasiune are micuțul

Băiatul Laviniei Pîrva și al lui , Alexandru, are cinci ani și începe să calce pe urmele tatălui tău. Acesta a început să ia lecții pentru pian, fiind foarte pasionat de muzică.

Ce pasiune are fiul cel mic al lui Ștefan Bănică Jr

Ștefan Bănica Jr are trei copii, Alexandru, fiind cel mai mic pe care îl are cu Lavinia Pîrva. El îl mai are din relația cu Camelia Constantiscu, și pe Violeta, din căsnicia cu Andreea Marin, conform

Artistul a preferat să-l țină pe cel mic departe de lumina reflectoarelor, dar Lavinia Pîrva spune că fiul ei este atras de lumea muzicală. La cei cinci ani ai săi, băiatul ia lecții de pian.

„Alexandru este un copil extraordinar pentru că eu, ca mamă, aș putea vorbi mult și bine la superlativ despre copilul meu, dar obiectiv vorbind, este un copil absolut normal, care face lucruri normale pentru vârsta lui, cum este normal să fie un copil de vârsta lui.

Este ușor prematur să vorbim despre pasiunile lui, dar el a crescut în mediul acesta. Îi place să mergem la teatru, îi place să ne vadă pe scenă, face ore de pian, dar nu știu ce va vrea să facă în viitor. Ce va vrea el să facă, aia să facă!”, a declarat Lavinia Pîrva.

Alexandru a apărut pentru prima dată pe scenă

În timpul concertului de Crăciun susținut de Ștefan Bănică Jr au urcat pe scenă mai mulți artiști, dar și persoane foarte importante din viața lui, precum soția lui, băiatul lui cel mare și Violeta. Spre surpinderea tuturor, Alexandru, fiul cel mic al artistului, a urcat și el pe scenă pentru prima dată. El a apărut imediat după ce părinții săi au cântat împreună. Cântărețul l-a prezenta pe fiul său cel mic publicului și l-a îmbrățișat.

„El e un prieten de-al nostru. Îl cheamă Alexandru”, a spus artistul.