Ben Stiller, soția Christine Taylor și fiica lor Ella au fost împreună la meciul dintre Alcaraz și Tsitsipas de la French Open

Christine Taylor și Ben Stiller împreună cu fiica Ella au urmărit meciul din sferturile de finală la masculin între Carlos Alcaraz din Spania și Stefanos Tsitsipas din Grecia în ziua a zecea a Openului francez 2024 de la Roland Garros pe 04 iunie 2024 la Paris, Franța.

Ben Stiller s-a bucurat de o după-amiază captivantă la Paris cu soția și fiica sa

Actorul, în vârstă de 58 de ani, a fost fotografiat în tribunele Openului Francez în timp ce participa la turneu împreună cu soția Christine Taylor și cu fiica cuplului Ella, în vârstă de 22 de ani. de la Roland Garros din Paris, Franța.

Vezi această postare pe Instagram



Apariția familiei la French Open vine la doar câteva zile după absolvirea fiicei Ella de la Julliard. Într-o legendă pe Instagram, inspirată de Taylor Swift, Ella a citat „Who’s Afraid of Little Old Me?” numind în glumă, Universitatea Juilliard drept „azil”.

„Nu ați rezista o oră în Azil (@juilliardschool) unde m-au crescut”, a scris Ella, făcând referire la piesa 10 de pe albumul lui Swift din 2024, The Tortured Poets Department (TTPD).

Ella a spus că este mândră că a „supraviețuit” Juilliard.

„Ieri mi-am luat diploma în actorie de la Juilliard”, a continuat Ella. „N-aș putea fi mai fericită că am terminat sau mai mândră că am supraviețuit sau mai recunoscătoare familiei mele pentru sprijinul neclintit cu care m-a ajutat să ajung acolo. Am o diplomă în arta prefacerii!!! Yay!!!”