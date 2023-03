Bolile autoimune, des întâlnite printre celebrități / Vedetele care se confruntă cu astfel de maladii

Celebritățile pot părea de neatins datorită faimei, succesului și banilor. Cu toate acestea, unele staruri se confruntă cu boli autoimune, la fel ca oamenii de rând.

Iată câteva dintre vedetele care se luptă cu astfel de afecțiuni și reușesc să le facă față:

Selena Gomez

„Am fost diagnosticată cu lupus și am făcut chimioterapie. Acesta este motivul pentru care am făcut o pauză. Am stat ascunsă până când m-am simțit încrezătoare și confortabilă cu mine însămi”, a dezvăluit Selena Gomez într-un interviu din anul 2015.

În anul 2017, actrița și cântăreața a trecut printr-un transplant de rinichi din cauza complicațiilor provocate de lupus, o boală autoimună care poate provoacă inflamație și dureri în orice parte a corpului.

Selma Blair

După ce s-a confruntat cu scleroză multiplă timp de patru ani, actrița Selma Blair a acceptat să participe la emisiunea „Dancing with the Stars”. Când a renunțat la show-ul TV, ea a dezvăluit că a făcut acest lucru la recomandarea medicului. „Am fost bolnavă mulți ani la rând. Am tot căutat modalități prin care să mă ajut singură”, a declarat actrița într-un interviu.

„Cred că este important pentru oamenii care suferă de afecțiuni cronice sau alte dizabilități să descopere ce pot face. Merit să mă simt bine și să încerc”, a spus ea despre participarea la concursul de dans.

Scleroză multiplă este o afecțiune la nivelul creierului și coloanei vertebrale care afectează terminațiile nervoase, rezultatul fiind o problema de comunicare dintre creier și restul corpului.

Kim Kardashian

Kim Kardashian a vorbit deschis despre lupta să cu psoriazisul, o afecțiune autoimună a pielii care provoacă apariția zonelor îngroșate, înroșite, care se descuameaza și provoacă mâncărimi. Kim suferă și de artrită psoriazica, ce are că simptome inflamarea articulațiilor și ligamentelor.

„În ultimii opt ani, deși petele sunt imprevizibile, m-am confruntat întotdeauna cu pată principala de pe piciorul drept, care este constant inflamată. Am învățat să trăiesc cu ea fără să folosesc creme sau medicamente. Pur și simplu încerc să-i fac față. Uneori o acopăr, alteori nu. De fapt, nu prea mă deranjează”, a spus vedetă.

Ea a adăugat că într-o zi s-a trezit cu dureri puternice la mâini, care nu cedau cu nimic. După ce a mers la medic a fost diagnosticată cu artrită psoriazica.

„Încă mă doare și sunt speriată, dar am fost fericită că am primit un diagnostic. Indiferent care este boală autoimună cu care m-am confruntat, am știut că o să trec peste, pentru că toate pot fi depășite cu îngrijirea corectă”, a mai spus Kim.

Morgan Freeman

În anul 2008, actorul Morgan Freeman a suferit un accident grav de mășînă, în urmă căruia a dezvoltat fibromialgie în mâna stânga. El a dezvăluit pentru Esquire în 2012 că s-a confruntat cu dureri „insuportabile” la nivelul brațului, care l-au forțat să renunțe la călărie, pilotaj și sailing.

„Există un punct al unor schimbări precum aceasta. Trebuie să merg mai departe, să aleg alte lucruri, alte concepte ale propriei mele persoane. Joc golf. Încă pot să lucrez. Și pot fi fericit doar dacă mă plimb în natură”, a declarat actorul.

Fibromialgia este o afecțiune autoimună care se manifestă prin dureri musculoscheletale, acompaniate de oboseală, precum și de insomnie, probleme de memorie sau fluctuații ale stării de spirit.

Adoptarea unui stil de viata sanatos care sa includa efectuarea de exercitii fizice regulate si aport alimentar bogat in fructe si legume proaspete cu evitarea grasimilor si a preparatelor supraprocesate, previne aparitia bolilor autoimune, asigurand o buna functionare a sistemului imunitar.