Bucătărașul Lulu rupe tăcerea. Motivul real pentru care a părăsit Gașca Zurli. „În ultimele luni, atmosfera de la fostul meu loc de muncă a început să se degradeze, totul din vina EI. Al trimisei Domnului pe pământ” (FOTO)

Ionuț Varodi, cunoscut drept Bucătărașul Lulu, rupe tăcerea după ce .

Ionuț a spus motivul real pentru care a plecat din echipă.

„Atât de tare s-a stricat atmosfera din cauza acestui om, încât am ajuns în punctul în care singura soluție a fost demisia”

„Urăsc nedreptatea, manipularea și victimizarea (când nu e cazul). Îmi provoacă scârbă, greață – rău fizic. In ultimele luni am trăit cu 2 job-uri full time (actor și social media manager) și cu 0 timp liber.

Lipsa de respect, recunoștință, apreciere mi-au pus capăt.

La finalul lunii decembrie eram un monstru. Mă trezeam și îmi era rău, toată lumea trăgea de mine şi totuşi am dus-o la capăt finuț și frumos. La cel mai înalt nivel. Nimeni nu a simțit suprasaturația mea faţă de tot ce se întâmpla în bucătăria noastră. Pe scurt, am rămas un om profesionist. Job done!

Se știa de mult ca lucrurile se schimba.

Final de ianuarie, depun demisia, o luna preaviz. A lot of time pentru orice! Ca sa pregătești publicul, ca sa anunți ceva, ca sa faci orice ai in intenție.

Nu poți să plângi la televizor, radio, podcast și să spui ca ești abandonată și ca așa am ales noi să facem. Nu poţi, pentru ca te vede Dumnezeu, pe care îl pomenești non stop pe unde mergi. Sau karma. Sau legea atracției. Numeşte-o cum vrei. Dar se întoarce într-o zi.

În ultimele luni, atmosfera de la fostul meu loc de muncă a început să se degradeze, totul din vina EI. Al trimisei Domnului pe pământ.

Atât de tare s-a stricat atmosfera din cauza acestui om, încât am ajuns în punctul în care singura soluție a fost demisia! Singura opțiune posibilă. Până în acel punct am fost adus.

Nu are nici o legătură cu vârsta, dorința de a crea o familie, alte priorități în viața și mai ales nu are nici o legătură cu Zurli. Este un proiect în care mi-am pus sufletul, și o mare parte din el a rămas acolo. Dar drumurile noastre au trebuit să se despartă. Asta e tot ce pot să spun.

Nu am vrut să zic nimic. Am făcut un anunț, ca oamenii să știe ca sunt liber pentru colaborări. Nu m-am dus la emisiuni, nu am dat declarații, m-am abținut și am stat cuminte. Dar nu vreau ca bunătatea mea să se mai confunde vreodată cu lașitatea.

Fiecare își trage concluziile mai departe. Să ne vedem cu bine”, este mesajul publicat de Bucătărașul Lulu pe .

Cum și-a anunțat retragerea bucătărașul Lulu din Gașca Zurli

Ionuț Varodi, cunoscut drept „ , pe data de 27 februarie.

„Astăzi a fost o zi foarte importantă pentru mine. O zi grea, dar importantă. Am îmbrăcat pentru ultima dată costumul de bucătar. De astăzi rămân doar eu, Lulu, simplu. Am ales să părăsesc echipa Zurli.

Nu a fost o decizie ușoară, dar simt că e momentul potrivit pentru o schimbare și noi oportunități. Am avut privilegiul să călătoresc foarte mult, să lucrez cu mulți oameni și să câștig o experiență valoroasă, dar, ca în orice călătorie, au existat și provocări.

Cu toate acestea, prefer să mă concentrez asupra lecțiilor învățate și a momentelor bune. Așa că, good news, de ceva vreme lucrez la un vis. Un vis care începe ușor-ușor să prindă aripi.

Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că mă susțineți și mă sprijiniți. Nu dispar, YouTube-ul merge în continuare, și dacă aveți nevoie de ceva din cele menționate mai sus, let’s talk. Al vostru, Lulu”, a transmis Ionuț Varodi pe Facebook.