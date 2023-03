Cabral, uimit de gestul fiicei sale, Inoke: „A fost o chestie foarte ciudată”. Ce mesaj i-a trimis tânăra de 20 de ani tatălui ei

Pe lângă succesul de care se bucură în televiziune, Cabral se declară un tată fericit și mândru de cei trei copii ai săi. Din relația cu Luana Ibacka, prezentatorul are o fiică, Inoke, în vârstă de 20 de ani.

Acesta vorbește cu multă admirație despre fiica lui cea mare, care a făcut primii pași în viața de adult și a renunțat la ajutorul financiar primit din partea părinților ei.

Cabral, uimit de gestul fiicei sale, Inoke

Inoke este fiica lui Cabral din prima căsătorie. Deși Inoke a rămas în grija mamei sale după divorț, prezentatorul a fost în viața acesteia. Fiica lui Cabral se întreține singură și este de o frumusețe răpitoare. Inoke nu i-a călcat pe urme tatălui ei, preferând o carieră departe de lumina reflectoarelor. Deși abia a făcut primii pași în viața de adult, tânăra este pe picioarele ei și a renunțat la sprijinul financiar din partea părinților ei.

În vârstă de 20 de ani, fiica lui Cabral și-a câștigat independența financiară. Proaspăt intrată în câmpul muncii, Inoke i-a scris un mesaj tatălui ei, cerându-i să nu îi mai trimită bani. Soțul Andreei Ibacka a fost surprins de gestul tinerei, conștientizând faptul că aceasta este deja un adult pe cont propriu.

Ce mesaj i-a transmis Inoke tatălui ei

„Aialaltă mare, mi-a trimis mesaj acum două seri, că m-a sunat, dar eram în filmare și până s-o sun, m-am uitat pe mesaj și mi-a zis. A fost așa , că nu e vorba de bani, e vorba de momentul la care a ajuns copilul tău: «Mai, m-am uitat în cont, iar mi-ai trimis bani». Ok las-o așa și după aia îmi scrie: «Nu-mi mai trimite, doar am salariu»", a povestit Cabral uimit de gestul lui Inoke.