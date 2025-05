Carmen Harra, previziuni despre noul președinte al României: „Va fi un progres”

, în vârstă de 70 de ani, psiholog și numerolog, a vorbit despre ce se va întâmpla cu , după alegerile prezidențiale.

Ce spune Harra

Carmen Harra spune că știa dinainte despre victoria lui Nicușor Dan, la alegerile prezidențiale, conform .

„Întotdeauna am considerat că acești doi candidați nu reprezintă schimbarea majoră pe care România o dorește și de care are nevoie, dar este interesant cum am anticipat că din cauza faptului că Nicușor Dan se află în anul karmic 8 față de George Simion care era într-un an personal 2 care nu-l ajută deloc, era clar că va pierde în fața lui Nicușor Dan! A fost o situație foarte clară! Din cauza situației mondiale, economice, politice, schimbări majore pe care le așteptăm în sensul că dorim o îmbunătățire a prețurilor și o stare generală mai bună, de calm și pace care încă nu se întrevede cu certitudine, România mai are încă de traversat o perioadă mai dificilă din nefericire”, a declarat aceasta.

„Lucrurile bune însă urmează în viitor, dar viitorul este mai îndepărtat. Le doresc tuturor românilor un an extraordinar, îi felicit că au votat, zic eu, în favoarea unei situații mai stabile, au votat ca România să meargă totuși în direcția mai bună, este părerea mea, primind nenumărate mesaje de la americani, care m-au felicitat, știind că sunt româncă, pentru alegerea pe care au făcut-o românii la vot! Așa că sunt fericită pentru România! Să ne ajute Dumnezeu să fim cu toții bine și să trecem peste această perioadă tumultoasă. S-a ales o persoană inteligentă, o persoană educată și asta este important! Și persoană asta trebuie susținută, încurajată, pentru că asta este realitatea la ora actuală. Trebuie să ne trezim și să participăm la ceea ce trebuie să realizeze România! Va fi un , dar nu imediat!”, a adăugat ea.