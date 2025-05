Anca Serea, tința mesajelor de amenințare după ce a fost surprinsă langă Nicușor Dan. „Vă doresc să vă găsiți liniștea”

În ultimele zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, mai multe vedete din România au fost surprinse în compania lui Nicușor Dan și a . Printre aceste persoane publice s-au numărat și Adi Sînă și soția lui, Anca Serea, ambii arătându-și clar susținerea pentru președintele ales.

După ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale, Anca Serea a postat pe Instagram un mesaj prin care vorbea despre lecțiile învățate în timpul campaniei electorale.

„Ce-am învățat din aceste zile grele: tăcerea nu e o opțiune, am învățat să nu mai închid ochii, să nu cedez ușor, să cred în bine și in forța oamenilor și în curajul lor! Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care v-ați mobilizat și ați ieșit la vot. De aici sau de peste hotare. Am ales să nu fim indiferenți. Ați ales bunul-simț în locul aroganței, normalitatea în locul dezbinării. Cu sufletul strâns, cu gânduri și speranțe, cu emoții pe care le-am simțit până în ultima clipă, azi avem un motiv în plus să credem că se poate. Că vocea fiecăruia contează. Că implicarea face diferența.

Nu a fost doar despre un vot, ci despre un pas spre o societate mai dreaptă, mai sinceră, mai aproape de ceea ce merităm cu toții: respect, echilibru și decență. Aseară m-am întors la copii mai liniștită și cu un mesaj clar: e importantă în viața! România, ești frumoasă și n-ar fi rău să te apreciem mai mult”, a scris soția lui Adi Sînă în feed, pe Instagram, potrivit .

Anca Serea, ținta mesajelor de amenințare

După mesajul distribuit în mediul online, Anca Serea s-a confruntat cu un val de mesaje de amenințare. Ca răspuns, vedeta a revenit Instagram Story și le-a urat tuturor celor care au propagat mesaje de ură pe rețelele de socializare să aibă parte de liniște.

„Și încă ceva: am citit unele mesaje pline de «lumină» și de «dragoste creștină». Amenințări, judecăți, condamnări, toate presărate, desigur, cu invocări sfinte și cuvinte despre Dumnezeu. Vă mulțumesc! Nu în fiecare zi ai ocazia să vezi atâta «evlavie» amestecată cu atâta ură. Știți, poate că Dumnezeu ar fi impresionat… dacă nu ați fi uitat ce-a spus despre iubirea aproapelui! Sau despre smerenie. Sau despre a nu judeca. Vă doresc să vă găsiți liniștea! România mea este bună și frumoasă”, a scris Anca Serea pe Instagram, la story.

Cum a răspuns Anca Serea celor care au criticat-o pentru lui Nicușor Dan

Cu doar câteva zile în urmă, Anca Serea făcea publică susținerea față de Nicușor Dan. Vedeta a declarat că îl va vota în turul doi al alegerilor, chiar dacă inițial nu era foarte hotărâtă pe cine va pune ștampila.

„Și eu am fost nehotărâtă și, sincer, puțin dezamăgită. Mă uitam la campaniile electorale și nu reușeam să simt că aparțin vreunei direcții clare! Voiam să votez, dar nu voiam să o fac în gol, în van! Aveam nevoie de un motiv sincer. Apoi, într-o seară de duminică, o prietenă mi-a spus despre un eveniment care se organiza in Piața Victoriei. Am luat-o de mână pe Leah și am mers împreună într-o plimbare cu metroul, unde ne aștepta și Adrian Sînă să facă niște fotografii. Acolo i-am întâlnit pe Mirabela Grădinaru și pe Nicușor Dan. Atunci am știut unde va merge votul meu!

Am văzut o mare de oameni cu multă speranță în inimi! Nu a fost nimic grandios. Nu au fost cuvinte mari sau promisiuni goale. A fost modestie, bun simț, claritate. Am avut o discuție cu Mirabela: calmă, firească, o conversație de câteva minute între oameni normali care vor să construiască o lume mai bună, nu pentru imagine, ci pentru țara în care trăim cu toții. Pentru prima dată, am simțit că se poate. Că mai există normalitate în spațiul public. Că nu trebuie să țipi sau să faci musai show ca să fii auzit, nici să porți haine fancy și să fii înconjurat de gărzi de corp. Doar să fii sincer. Asumat. Prezent”, spunea soția lui Adi Sînă.