Ciolacu dă ca sigură remanierea miniștrilor: „Va fi o monitorizare în Guvern cu un progres săptămânal”

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că sigur va exista o remaniere guvernamentală, în condițiile în care e obligatoriu ca fiecare ministru să se ocupe de reformă și reducerea cheltuielilor din ministerul său.

Ciolacu dă certă remanierea guvernamentală

Întrebat, la , dacă după prezidențiale va exista o remaniere guvernamentală care să-i vizeze pe miniștrii care nu se țin de planul de reducere a cheltuielilor, Marcel Ciolacu a răspuns: „Categoric va exista o remaniere, sunt convins. Acum suntem în plin ciclu de renegociere. Vor veni cu memorandumuri, deja au venit, prin care îşi asumă fiecare progres săptămânal. Va fi o monitorizare în Guvern cu un progres săptămânal”.

Ciolacu a ținut apoi să precizeze că 60-65% dintre bugetari sunt angajații din Educație și Sănătate.

Președintele PSD a criticat apoi faptul că în România se schimbă foarte des guvernele și a dat Germania drept exemplu de stabilitate: „16 ani a fost acelaşi ministru la Transporturi în Germania. Noi, în 10 ani, sub domnia dlui Iohannis, am schimbat 10 premieri. De ce am avut această politică? Eu văd ce s-a întâmplat la Transporturi de când există stabilitate în ce priveşte ministrul”.

Ciolacu trimite Corpul de control la ministere pentru verificări

Marți, premierul Marcel Ciolacu că a trimis Corpul de Control la toate ministerele și instituțiile subordonate pentru a vedea dacă măsurile de reorganizare și debirocratizare sunt respectate.

„Cine nu a înțeles că reducerea risipei bugetare și a cheltuielilor statului sunt absolut necesare pentru a echilibra bugetul o să aibă o surpriză. (…) Nu am glumit, iar cei care nu au tratat cu toată seriozitatea această problemă vor răspunde politic”, a transmis Ciolacu.

Miercuri, Tanczos Barna (UDMR), ministrul Finanțelor, pentru B1 TV că un proces de reducere a cheltuielilor a început, dar încă nu s-a făcut suficient: „E nevoie de măsuri de reorganizare, de management prin care să reducă cheltuielile de funcționare și de personal. Avem primele semnale pozitive din execuția bugetară pe primele două luni”.