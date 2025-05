Romina Gingașu, despre tinerii români: „Sunteți noua putere a României”. Ce a declarat soția moștenitorului Ferrari

, soția moștenitorului Ferrari, a transmis un pentru români care au ieșit la vot, într-un videoclip postat pe una dintre rețelele de socializare a acesteia, conform .

Mesajul transmis

„Bună ziua. Sunt foarte fericită că am rămas în Europa (….) Am rămas normali, simt o normalitate și o liniște în corp, în minte. Sunt fericită că porțile ne sunt deschise și că nu suntem văzuți altfel. Putem facem multe lucruri împreună. Vreau să mulțumesc studenților din România care au mers la vot, am avut cea mai mare bucurie în suflet. Voi știți ce înseamnă să rămânem pro-Europa și era păcat ca cineva, care nu știe ce înseamnă lucru acesta, să ia decizii pentru noi. Sunteți amazing, sunteți noua putere a României”, a transmis Romina Gingașu.

De asemenea, aceasta a menționat că se pregătește să întâmpine un grup de studenți din România, care participă la un schimb de experiență în Italia.

„Am lucrat timp de două luni de zile ca să aduc niște studenți din România să facă un schimb de experiență, în Italia. Ei ajung acum și mă duc să-i întâmpin. Sunt 20 de studenți ingineri , care vin să vizite două fabrici și o universitate din Bologna. Lucrul acesta l-am făcut pentru că suntem europeni și pentru că porțile ne sunt deschise”, a adăugat Romina Gingașu.