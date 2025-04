Carmen Harra: România se așteaptă la surprize politice, inclusiv candidaturi neașteptate, în 2025

Țara noastră se află într-un moment de răscruce majoră, iar previziunile pentru acest an sugerează o perioadă încărcată de instabilitate, conflicte și transformări neașteptate pe scena politică.

Carmen Harra, cunoscută pentru abilitățile sale de a face , sugerează că România va traversa o serie de evenimente neașteptate, care vor surprinde nu doar populația, ci și liderii politici tradiționali, punând sub semnul întrebării direcția în care se îndreaptă națiunea.

Ce spune Carmen Harra despre alegerile prezidențiale

Carmen Harra a făcut previziuni care sugerează că România va experimenta o schimbare de paradigmă, însă una caracterizată de haos, cu surprize și mișcări imprevizibile. Se preconizează, de asemenea, apariția unei noi generații politice, dar nu într-un mod natural, ci determinată de contextul global și de presiunea nemulțumirii sociale interne. În acest cadru, se anticipează că figuri feminine vor căpăta un rol din ce în ce mai important, urmând tendința globală de a aduce mai multe femei în funcții de conducere.

„Continui să văd surprizele care vor apărea. Ceea ce știm la ora actuală nu corespunde cu ce o să se întâmple și aici intervin viziunile noastre și potențialul uman de a trece dincolo de timpul liniar și aici vorbim de intuiție.

Intuiția nu m-a înșelat nici atunci, nici când am spus că este o femei și a venit , am spus că va veni și o a doua femeie și a venit Elena Lasconi. Deci eu am anticipat prezențele lor pe scena politică, am anticipat candidatul surpriză și continui să cred că anticipez un lucru foarte interesant.

România poate, în continuare, să se aștepte la surprize de tot felul, unele bune, dar și surprize mai puțin bune care au de-a face cu ce se întâmplă pe scena mondială, dar care indirect afectează și țara noastră”, a transmis Carmen Harra, notează .