Carmina Vârciu, mărturisiri despre despărțirea părinților ei. „Recunosc că i-am judecat”

Carmina Vârciu, și a lui Ami Teiceanu, a vorbit, recent, despre despărțirea părinților săi și despre modul în care a fost afectată de această decizie.

„Recunosc că i-am judecat”

Carmina a mărturisit, într-un interviu pentru , că a afectat-o despărțirea părinților ei. I-a judecat, însă în timp a ajuns la concluzia că au luat cea mai bună decizie.

„Atunci când părinții mei au decis să se despartă, eram foarte mică și nu prea înțelegeam de ce au luat această hotărâre. Da, recunosc că i-am judecat, căci poate nici nu m-au pregătit din vreme și nu știam cum va fi viața mea pe mai departe. Nu eram suficient de matură și nu puteam accepta că ai mei se despart. Însă, odată cu trecerea anilor, am înțeles perspectivele fiecăruia și am realizat că aceasta a fost cea mai bună decizie pentru noi toți. Sunt de părere că un copil nu te leagă, pentru că, dacă nu mai ești fericit într-o relație, e clar că totul se va răsfrânge asupra celui mic. Stau să mă gândesc că, dacă lucrurile ar fi stat altfel și ar fi rămas împreună de dragul meu, poate creșteam într-o casă cu certuri și alte lucruri pe care un copil nu ar trebui să le vadă și nici să le simtă. Dacă ei sunt fericiți cu deciziile pe care le-au luat, și chiar îi văd că sunt bine acum din toate punctele de vedere, și eu sunt fericită. Nu am nevoie de nimic mai mult”, a spus aceasta.

Care este relația dintre Ami Teiceanu și Liviu Vârciu

În ciuda celor întâmplate între Ami Teiceanu și Liviu Vârciu, fiica acestora a precizat că, în cele din urmă, cei doi au păstrat o relație de prietenie de dragul ei.

„Mama și tata au păstrat o relație de prietenie de dragul meu, pentru că, până la urmă, sunt copilul lor. Am apreciat mereu asta și mi se pare frumos că pot trece peste toate neînțelegerile de cuplu din trecut și să facă front comun pentru mine. Amândoi sunt implicați în evoluția mea, mă sprijină și mereu sunt lângă mine. Nu vă imaginați acum că nu iau nicio decizie fără să mă consult cu ei, consider că am ajuns la o vârstă la care pot să mă descurc și să iau cele mai bune hotărâri, dar, în cazul în care am nevoie și de părerea lor, nu ezit să le-o cer. Sunt aproape de mine în măsura în care timpul le permite. E o relație pentru care trebuie să muncim cu toții, pentru a trăi în armonie”, a afirmat .