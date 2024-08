Lovitură grea pentru Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea! Fina lor nu a mai putut să tacă! Ce dezvăluiri a făcut: “În aceeași perioadă încercai să strici și prietenia soților noștri”

După dezvăluirile făcute de , fosta soție a lui , cu privire la relația pe care a avut-o cu celebrul comediant, au apărut criticile din partea prietenilor lui Bordea.

Alexandra Bucălae, soția comediantului Radu Bucălae, cea care îi este și fină, i-a transmis un mesaj extrem de acid după declarațiile făcute de nașa ei și face câteva dezvăluiri bombă.

Livia Eftimie a povestit public, pentru prima dată, ce s-a întâmplat, de fapt, în relația ei. Livia este acuzată că l-a înșelat pe comediant, cu Spike, prietenul lui cel mai bun, care le-a fost chiar cavaler de onoare la nuntă.

Declarațiile pe care le-a făcut au stârnit un val de reacții acide din partea prietenilor.

Livia și Alexandra Bucălae au fost prietene foarte bune, dar până la un anumit punct. Soția lui Bucălae a făcut dezvăluiri uluitoare despre Livia, insinuând că aceasta ar fi început relația cu Spike cu doi ani înainte de divorț.

„Nu s-a uitat nimic, Livia! Ba chiar momentele frumoase m-au ajutat să tac până acum.

La Racing, tu aveai nevoie de un om, iar eu tocmai îmi dădusem demisia de la un job în care nu mă mai regăseam. Și începând cu acea perioadă, noi două am vorbit mult despre regăsire, despre scop. Eu îți vorbeam cat de important este să împărtășim aceste gânduri și cu soții noștri, și tu mereu ziceai ca nu vrei sa ii spui asta lui Cătălin. Îți vorbeam des despre cat de mult îmi doresc sa mă echilibrez profesional și tu mereu ziceai că nu ai această nevoie! Îți propuneam mereu și mai târziu să faci ceva al tău, ca asta te va ajuta să îți găsești acel țel în viața și tu mereu ziceai ca nu ai chef sa muncești. Ba chiar, în momentele mele cele mai grele, în care îmi organizam singură nunta, aveam un job foarte solicitant și în același timp niște proceduri medicale care mă făceau să stau pe picioare doar cu Ketonal, și un business la început de drum, tu puneai storyuri cu cana ta pe care scria “DOAR FRAIERII MUNCESC” Tu, viitoarea mea nașă! Mereu spuneai ca tu nu vrei nici sa gătești, ca faci miros in casă. Iar discuțiile tale erau frecvent în ultima perioadă despre ce branduri ți-ai mai cumpărat”, a scris Alexandra pe Facebook.

„În aceeași perioadă încercai să strici și prietenia soților noștri!”

„Prietenia noastră a început să se dilueze NU când te-ai despărțit de soțul tău, ci cu 2 ani înainte, când eu am început să îți pun întrebări mai directe despre cum de îl vizitezi pe Paul când Simona nu e acasă. Și când tu ai intrat în tramvai, (nu el în tine, ca tramvaiul are șine și nu deraiase), am venit într-un suflet la tine la spital și am stat cu Radu pe holuri și în frig jumătate de zi, deși în aceeași perioadă încercai să strici și prietenia soților noștri!

Draga mea fostă prietenă, noi toți din jurul tău am făcut terapie și la toți a funcționat. Noi ne-am desprins de tine. Se pare că singura care nu a vrut niciodată să meargă la terapie ai fost tu, și încă nu te-ai desprins de noi, deși tu ai ales să pleci din toate relațiile.

Let it go, toți greșim, important e cum ne comportăm DUPĂ ce greșim. Nu acoperi o prietenie frumoasă pe care am avut-o la un moment dat, cu aceste meschinării! Sper să îți găsești liniștea și claritatea și să ai încredere că narcisismul se poate repara cumva, cu multă muncă!”, a mai scris soția lui Bucălae.