Ce a decis să facă un tânăr care a aflat că suferă de o boală terminală: „Ar fi trebuit să mor în mai”

Un tânăr de 33 de ani, care a fost diagnosticat cu leucemie în aprilie 2021, a primit o veste devastatoare în ultima lună a lui 2022: medicii i-au spus că mai are doar câteva săptămâni de trăit și că nu se mai poate face nimic pentru a-l vindeca.

Tânărul a decis să organizeze o petrecere înainte de moarte

După ce a trăit șocul veștii pe care a primit-o, bărbatul a decis să organizeze o petrecere de adio, un fel de înmormântare în timpul vieții, pentru a-și lua rămas bun de la toți cei dragi.

„Am fost doar la câteva înmormântări în viața mea și toate au fost triste și sumbre. Toată lumea e îmbrăcată în negru și își ține capul plecat. Am știut că, la un moment dat, voi avea parte de acea înmormântare, dar știam, în același timp, că pe mulți dintre cei care ar putea participa nu i-aș mai fi văzut înainte de a muri.

Vezi această postare pe Instagram

Am vrut să fac ceva unde să-i văd pe toți, să pot vorbi cu ei și să am o șansă reală de a-mi lua adio de la ei”, a povestit Rob Hale despre gestul văzut de unii drept bizar.

Vezi această postare pe Instagram

Boala a avansat și nu a putut fi învinsă

Evenimentul a inclus un bufet, jocuri pentru copii, o masă cu fotografii și o carte de oaspeți, unde prietenii și rudele au putut să-și noteze cele mai frumoase amintiri trăite alături de el.

Deși este bolnav și suferă, bărbatul spune că petrecerea a fost mai bună decât se aștepta și că toți cei 50 de prieteni și rude care au venit au fost foarte entuziasmați.

Vezi această postare pe Instagram

Rob Hale știa că boala îi va pune capăt, dar a încercat să fie curajos și să trăiască normal în timpul luptei cu boala. El a stat patru luni în spital, a trecut prin mai multe ședințe de chimioterapie și radioterapie, dar și printr-un transplant de celule stem, însă boala a avansat și nu a putut fi învinsă.

„”Am ajuns să accept că am să mor de leucemie. Tot ce am trăit în ultimii doi ani nu a fost altceva decât să câștig timp. Ar fi trebuit să mor în mai 2021, dar faptul că sunt încă aici a făcut să merite toate prin câte am trecut doar pentru a avea acest timp suplimentar”, a mai povestit Robe Hale, citat de