Ce a pățit Mihai Trăistariu cu turiștii care s-au cazat la apartamentele sale de pe litoral: „Am avut necazuri. Eu îi iert, dar dacă nu mă anunță, atunci mă supăr”

Mihai Trăistariu a dat lovitura cu cele șase apartamente pe care le-a închiriat pe litoral. Afacerea îi merge foarte bine și ia în calcul să-și deschidă pensiuni la munte. Totuși, câteodată îl deranjează chiriașii, care fură diverse lucruri sau produc stricăciuni. Cel mai tare îl supără că oamenii nu recunosc sincer că au greșit.

Mihai Trăistariu, despre peripețiile cu chiriașii

„La mine e full, de la 15 iunie până în septembrie e foarte plin, nu mai am nimic liber. În apartamentele mele totul este gândit de mine, probabil și de asta atrag oamenii, toate sunt ideile mele. Am mai multe apartamente, la malul mării, mai exact în Mamaia Nord. Mă bucur mult că merge foarte bine, pe de altă parte Mi s-a întâmplat ca unii oameni să plece cu lenjerie, prosoape, scrumiere, uscător de păr. Altădată mi s-a întâmplat ca niște copii să îmi facă praf canapeaua, au sărit pe ea și au făcut ditamai gaura.

Anul acesta, spre exemplu, niște turiști au plecat cu farfuriile la plajă, așa zic ei. Erau patru farfurii și mi-au spus că nu le-au mai găsit în momentul în care s-au întors la cearceaf. Mi s-a părut cam straniu, sincer să fiu, cine fură farfuriile la plajă? Ei s-au dus cu mâncarea la plajă și au spart farfuriile probabil și nu au avut curaj să îmi zică. Se întâmplă asta este, se întâmplă. Eu îi iert, nu îi pun la plată, la despăgubiri. Tot ce îmi doresc e să mă anunțe, dacă nu mă anunță atunci mă supăr. În urmă cu ceva timp am mai trecut și prin altfel de pățanii. A existat un cuplu care s-a cazat la mine și mi-au propus lucruri mai indecente, era un cuplu de swingeri. Nu am ținut legătura, ei mi-au mai scris și mi-au propus, dar eu nu am avut curajul, mi-e rușine să fac așa ceva”, a afirmat Mihai Trăistariu, pentru

Cu cât închiriază Trăistariu apartamentele de pe litoral

Întrebat de Spynews cât cere pentru o noapte în apartamentul cu două camere de pe litoral, Mihai Trăistariu a răspuns: „Eu locuiesc la mare, și știu foarte bine care sunt prețurile în Mamaia. Oamenii mint și umflă prețurile. Eu am fost și în Grecia luna trecută, am fost și în Istanbul, sunt aceleași prețuri. Eu la mine, spre exemplu, dau cu 200 de lei apartamentul în lunile aprilie, mai iunie. Apoi din iulie cresc prețul la 350 de lei. Dar e apartament și vin mai multe persoane și pun câte 50 de lei pe noapte. Să stai cu banii ăștia în Mamaia Nord e foarte ok”.

„Au acolo și canapea extensibilă, pat matrimonial, bucătărie, terasă. Eu când aud că nu se poate sta în Mamaia din cauza prețurilor, mă mir, pentru că prețurile sunt chiar accesibile. Probabil dacă mergi în locații de fițe, unde șampania e 300 de lei, acolo da, prețurile sunt mari. Dar există locuri unde poți sta foarte bine cu bani puțini, există autoserviri. Prețurile sunt foarte umflate de oameni”, a mai susținut cântărețul.