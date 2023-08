Cu ce bani a rămas Mihai Trăistariu din afacerea cu apartamente, după pagubele produse de turiști / Artistul a făcut bilanțul la final de sezon estival

Mihai Trăistariu deține șase apartamente la malul mării, iar de peste trei ani le închiriază turiștilor care vin să se bucure de vacanță în sezonul estival. Cu toate că , cântărețul câștigă o sumă frumoasă după fiecare vară, doar din această afacere, lăsând la o parte concertele. Cu ce sumă rămâne în conturi după toate plățile.

Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu în acest an din apartamentele de la Mamaia

Mihai Trăistariu a început să facă anunțuri cu privire la apartamentele pe care le închiriază la mare încă din iarnă și spune că aceasta e cea mai bună soluție pentru a avea toate camerele ocupate pe perioada verii, așa cum de altfel s-a și întâmplat, iar până pe 17 septembrie are totul ocupat.

„A fost cel mai bun sezon pentru mine, eu am învățat acest business în pandemie și m-am ocupat frumos de el și serios. L-am promovat în fiecare zi pe toate rețelele de socializare de la 1 ianuarie, am învățat lecția asta, dacă aștepți să dai cazările în vară nu le mai dai. Trebuie să-ți faci rezervările din timp, eu de la 1 ianuarie încep să postez tot ce trebuie, ei își fac rezervările, iar eu mi-am rezolvat vara. Până pe 17 septembrie eu am plin, n-am avut nicio zi goală la niciun apartament, am șase apartamente, toate sunt rezervate”, a spus Mihai Trăistariu pentru .

După toate plățile pe care trebuie să le facă, salariile pe care trebuie să le dea angajaților, taxe și impozite, Mihai Trăistariu de pe apartamentele de la mare, după spusele sale.

„Eu după ce plătesc tot ce trebuie taxe, salarii, impozite, rămân cam cu 30.000 de euro în mână”, a spus Trăistariu.

Cât costă cazarea la apartamentele de la mare ale artistului

Dacă în aprilie și mai turiștii au plătit 200 de lei pentru o noapte de cazare în apartamentele lui Mihai Trăistariu, în luna iunie au scos din buzunar 250 de lei, urmând ca în cele mai călduroase luni de vară, iulie și august, aceștia să plătească 350 lei pe noaptea de cazare. În luna septembrie prețul mai scade și turiștii scot din buzunar 250 de lei pentru o noapte de cazare.

În afara afacerii pe care o are, Mihai Trăistariu e plecat în fiecare seară la concerte pe litoral, iar în fiecare weekend merge prin țară la evenimente. Artistul are o mulțime de spectacole, însă cu toate că mărturiește că e foarte epuizat și că a muncit mult vara aceasta, pe de altă parte se bucură că reușește să strângă bani.