Ce face Iosif Rotariu după ce a murit soția sa. „Nici nu ne-am revenit din șoc”

s-a stins din viață pe 26 mai, după ce a pierdut lupta cu boala. A avut probleme grave de sănătate, i s-au extirpate două tumori de pe colon, în vara anului trecut, în Turcia, dar i-au recidivat. Ultima perioadă din viață și-a petrecut-o la spitalele din România, dar medicii nu au putut face nimic pentru a o salva.

Merg zilnic la mormânt

și copiii săi se află în stare de șoc și nu le vină să creadă că soția, respectiv mama lor, nu mai trăiește, conform

„Sunt acasă cu Kassandra și Cristinel. Momentan nu facem nimic doar stăm și ne gândim. Au trecut câteva zile și încercăm să ne adunăm, nu am reușit să trecem peste, pentru că nici nu ne-am revenit din șoc. De când a murit soția și a fost înmormântată, mergem toți trei, în fiecare zi la cimitir, și avem grijă de mormânt dar și să îi aprindem câte o lumânare să aibă lumină acolo unde este”, a spus Iosif Rotariu.

Dana Rotariu le apare în vise

Deși au trecut câteva zile de când Dana Rotariu s-a stins din viață, ea a tot apărut în visele familiei sale, care încă nu se pot obișnui cu această tristă situație.

„După ce a murit, am visat-o și eu și copiii, dar nu ne zice nimic, doar apare în vis după care dispare. De când s-a întâmplat ce s-a întâmplat dormim și foarte puțin iar de când soția a murit Kassandra gătește și se gestionează ea singură. Plus că acuși are și examenele de la Bacalaureat unde se pregătește intens. Zilele trecute a luat nota zece la engleză, în urma unui examen, astfel că și-a luat și atestatul în engleză”, a mai adăugat Iosif Rotariu.

Dana Rotariu a luptat cu boala care a răpus-o de dragul familiei sale. Kassandra, unul din cei trei copii ai săi, a fost cu ea în toate spitalele, atât din România, cît și din străinătate și s-a zbătut alături de mama sa pentru a o face bine.