Ce gest a făcut Florin Salam la ziua lui de naștere față de soția sa Roxana Dobre: „Gata cu greșelile” (VIDEO)

vârstei de 44 de ani într-un restaurant din București, alături de familie și prieteni. Artistul a purtat o ținută elegantă, iar soția sa, Roxana Dobre, a strălucit într-o rochie de seară neagră.

Florin Salam și-a sărbătorit ziua alături de familie și prieteni

Cu toate că era centrul atenției în acea seară, tentației de a se apropia de microfon. Cu un zâmbet pe buze, artistul s-a ridicat din scaun și a început să cânte pentru toți cei prezenți în sală.

Roxana Dobre și soțul ei au dansat împreună până târziu în noapte, iar acesta îi făcea declarații de iubire.

„Pe loc mă înțeapă inima și întreabă cu foc greu când vine tăicuțul meu…o strofă care mă reprezintă…de bucurie: Am familie frumoasă, lumea mă invidiază, vorbește lumea number one că și-a revenit Salam. A ieșit din nou pe stradă să facă viață frumoasă…că o nuntă fără mine e urâtă și știți bine. Gata cu greșelile că am și eu familie. Arzăia-r focul de bani, că nu fac pe plac la dușmani. Valoarea e tot valoare, rămâne tot în picioare. Am o vorbă number one, că și-a revenit Salam. Să stau cu familia mea, nu mai stau cu lumea rea. Să stau cu fetele mele că au tată cu putere, la fel cu băieții mei și Roxana- ochii mei”, le-a cântat Salam invitaților săi, scrie .



Soția lui Florin Salam, declarație de iubire

Bruneta i-a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere: „Ce să-i doresc?! Multă sănătate, în primul rând. Putere! Ăăă…binecuvântare de la Dumnezeu și să fie puternic așa cum ne-a obișnuit el. Să fie alături de noi. Să ne iubească și să ne prețuiască…și să fie fericit alături de noi. Îl iubesc mult!”