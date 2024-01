Câte clase are Florin Salam? Artistul rămas repetent de câteva ori: „N-am fost predestinat către școală”

și sincer în privința experiențelor sale din copilărie și viața de adult. Artistul de muzică manele a recunoscut că nu a avut o afinitate pentru școală și că visul său măreț a fost întotdeauna acela de a deveni un cântăreț celebru. În realitate, Florin Salam nu a finalizat decât câteva clase din sistemul de învățământ formal.

Câte clase a terminat Florin Salam

De când era doar un prichindel crescut într-o căsuță modestă, și-a hrănit visul de a străluci pe cele mai mari scene. Încă de mic, stătea în fața casei și cânta la acordeon, iar clanța veche de la ușă îi servea drept microfon. Nu știa atunci, dar această imagine simplă avea să devină realitate în mulți ani mai târziu.

În emisiunea „40 de Întrebări cu Denise Rifai”, manelistul și cum a păcălit profesorii și familia. A repetat clasa a treia de patru ori și a fost mutat într-o clasă mai sus pentru că era considerat prea în vârstă. Florin Salam a recunoscut că a rămas repetent intenționat, sperând că mama sa îl va lăsa să renunțe la școală. Despre momentul în care s-a lăsat de școală, el nu își mai amintește, dar nu regretă decizia, scrie .

Artistul nu regretă decizia

„N-am fost cu școala. Era să spun spre rușinea mea… sau spre norocul meu. N-aș vrea să spun spre norocul meu pentru nu descuraja generația de astăzi. Oameni buni, copii frumoși ce sunteți, duceți-vă la școală să învățați, cartea e bună. Eu am fost predestinat către muzică și de aceea n-am fost la școală, ca să pot să vă cânt. Deci, undeva am făcut și eu un efort pentru voi. Eu nu m-am dus la școală ca să vă cânt vouă, dar voi trebuie să mergeți la școală, că trebuie să aveți un serviciu bun, să câștigați bine să ne dați și nouă. Eu n-am fost la școală, pentru că n-am fost predestinat către școală, ci mai mult către muzică. Dacă vin din familie de muzicanți…

Și încă ceva, dacă eu am rămas repetent nu știu câți ani, să zicem, cu toate că eu învățam bine, dar făceam intenționat, să rămân repetent, că nu-mi ardea, să zică mama «Gata, mamă, nu te mai duce». Am stat în a treia vreo 4 ani și după ce au văzut că știam din prima, mamă, numai premiul I luam, și au zis «Hai să-l mutăm cu două clase mai sus, că e prea bătrân pentru clasa a 3-a». Atunci mamaia a luat foc, a zis «Dați-l înapoi», adică nu în a 5-a, în a 3-a, că nu mai știa unde să îmi aducă mâncare. Ea prefera să mă lase tot în a 3-a, acolo știa ea să-mi aducă pachet. Nu îmi aduc aminte, dar bine am făcut (n.ed. când s-a lăsat de tot de școală).”, a spus Florin Salam în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai.