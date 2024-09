Ce pensie are actrița Marinela Chelaru și ce a spus despre decizia de recalculare: “Norocul lor e că nu pot eu să mă mișc”

este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actriţe din România.

Actrița speră să se afle printre pensionarii norocoși, și anume, printre cei care vor avea pensia mărită de la 1 septembrie 2024, în condiţiile în care actualul venit este foarte mic, iar o mare parte din el îl cheltuie pe medicamente.

Actriţa în vârstă de 65 de ani se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, astfel că o majorare a pensiei i-ar face un mare bine.

„Dacă mi s-ar întâmpla asta, atunci chiar mă duc peste ei, așa cum sunt”

Marinela Chelaru a precizat că încă nu i-a ajuns decizia de recalculare.

„N-a venit nimic. Aștept! Ar fi bine dacă o recalculează, să-mi mai pună și mie acolo o sutică, două. Eu am mică, 2.000 de lei. Iar medicamentele costă, lunar 700-800 lei. Noroc cu soțul, el are grijă de mine. Unora le-a scăzut. Păi, dacă mi s-ar întâmpla asta, atunci chiar mă duc peste ei, așa cum sunt. Norocul lor e că nu pot eu să mă mișc, Nu mi-am mai bătut capul. Tot ca ei fac. Să-și umple ei buzunarul, să-și cumpere lumânări. E posibil așa ceva, să-ți bați joc de un om. Și așa nu am avut salarii mari. Uneori ne duceam și fără bani, sau munceam pe un pachet de țigări”, a declarat Marinela Chelaru pentru .