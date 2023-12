Ce pensie încasează, lunar, Serghei Mizil: „Dacă era să trăiesc din pensie...” / Suma la care nu te-ai fi așteptat

În trecut, afaceristul Serghei Mizil a făcut o serie de mărturisiri surprinzătoare, mai ales în ceea ce privește suma infimă pe care o primește drept pensie, în cadrul podcastului „Pe bune”, realizat de el, împreună cu fiica lui cea mică, Ana Mizil.

Ce pensie încasează Serghei Mizil

Nu puține sunt vedetele care primesc o pensie mică, cu care nu s-ar putea întreține decent, dacă nu ar avea și alte venituri. Cât despre Serghei Mizil, el a mărturisit, în timpul unei discuții online cu un interlocutor, faptul că pensia pe care o primește este de 1.200 de lei, potrivit .

„Gândiți-vă că eu am pensie 1.200 și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă…”.

La rândul lui, un alt interlocutor a ținut să-i amintească acestuia un alt aspect interesant: „Nea Serghei, ai zis că nu ai muncit vreodată la stat. Cum de ai pensie?”. Serghei Mizil nu a ezitat să-i ofere un răspuns în stilul său caracteristic, plin de umor, precizând faptul că a fost un contribuabil exemplar, care și-a plătit mereu taxele la stat. De asemenea, i-a amintit acestuia faptul că mereu a lucrat cu contract de muncă și a fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici.

„Băi, nea întrebătorule, să-ți explic… La toate firmele, mi-am plătit taxele pentru a avea pensie, plus că sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici, însă de acolo nu mi-a venit pensie. Am avut contract de muncă toată viața mea! Ceaușescu lucra de la 14 ani, eu de la 8 ani. Am lucrat prima dată la un pulover, apoi m-am axat pe scos dopuri de vin!”, a spus Serghei Mizil.