Ce poreclă surprinzătoare i-a pus Prințul William fiicei lui, Prințesa Charlotte. Clipul video a devenit viral pe TikTok (VIDEO)

Prințul își adoră copiii, are o relație specială cu ei, iar pe fetița lui o alintă într-un mare fel.

Fiul Regelui Charles nu ezită să le spună cuvinte frumoase, chiar dacă sunt în public.

De când a fost diagnosticată cu cancer, Prințul William s-a ocupat îndeaproape de cei mici și nu i-a lăsat deloc singuri.

Prințesa Charlotte este foarte apropiată de tatăl ei, iar relația lor este extrem de strânsă, acest lucru se poate observa din aparițiile publice pe care le au împreună. Prințul i-a găsit și o poreclă extrem de simpatică fetiței lui: „Mignonette”. William a fost surprins strigându-și fetița, într-un clip video care circulă în mediul online, conform .

Cuvântul, derivat din „mignon”, din limba franceză, poate avea mai multe sensuri, inclusiv „delicat” sau „drăguț”. Imaginile cu cei doi au cucerit internetul. Clipul a strâns peste 100.000 de vizualizări pe TikTok.

„Legătura dintre ei este adorabilă”, a scris cineva la comentarii.

„Cel mai bun tată”, a mai scris un fan al Familiei Regale.

