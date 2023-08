Ce s-a ales de românul care a câștigat 11 milioane de euro la Loto 6/49: „Nu am încredere în nimeni, doar în mine”

În urmă cu 14 ani, Iulian Constandachi a câștigat 11 milioane de euro la Loto 6/49. Se pare că bărbatul a avut parte de unele provocări în tot acest timp. Iată ce s-a ales acum de el și cum o mai duce.

Cum o mai duce Iulian Constandachi, românul care a câștigat o avere la loto

În vara anului 2009, destinul i-a surâs lui Iulian Constandachi, atunci când a câștiga premiul cel mare la Loto 6/49. Cu o sumă impresionantă de 11 milioane de euro în cont, românul care până atunci a lucrat ca pompier, și-a reevaluat toată viața și s-a apucat de afaceri. Pentru a-și asigura confortul propriu, Constandachi și-a ridicat o vila impresionantă și și-a cumpărat trei bolizi de lux, potrivit .

Iulian Constandachi a cunoscut, din păcate, eșecul în lumea afacerilor. Una dintre companiile sale a fost radiată din cauza datoriilor neacoperite.

Și-a ridicat o pensiune pe litoralul românesc

Cu toate astea, bărbatul nu s-a lăsat descurajat. Și-a ridicat o pensiune pitorească pe litoralul românesc, la 2 Mai, chiar lângă căsuța pe care o deținea sora sa și pe care o închiria în timpul verii. Constandachi a fost jefuit însă de un vecin, dar asta nu l-a oprit și și-a mai ridicat o pensiune.

Ulterior, a mai făcut un camping cu cinci căsuțe duplex.

„Nu am încredere în nimeni, doar în mine. Nici măcar în femei, nu am încercat să cuceresc pe nimeni cu banii mei şi nici nu am dat vreodată impresia că aş face asta.

Nu vreau să vorbesc despre viaţa personală, nu îmi place să îmi fac viaţa publică, ca toate acele persoane care apar pe la TV şi nu au ce face, însă eu am activităţi şi proiecte de dus la sfârşit”, a declarat Iulian Constandachi pentru