Claudia Ghițulescu face dezvăluiri despre cearta cu Elena Merișoreanu. „A început să mă blesteme, să mă înjure, să mă jignească”

Fanii au rămas uimiți când au aflat de conflictul izbucnit între două dintre cele mai iubite interprete de la noi din țară, Elena Merișoreanu și Claudia Ghițulescu. După ce a făcut declarații dure la adresa Claudiei Ghițulescu, a venit momentul ca și aceasta să prezinte ce s-a întâmplat, din propria sa perspectivă.

„Pentru mine a fost chiar ca o mamă”

Claudia Ghițulescu mărturisește că nu știe care este motivul care a stat la baza izbucnirii acestui conflict, cu atât mai mult cu cât, interpreta îi poartă un respect uriaș colegei sale de breaslă, Elena Merișoreanu. Artista și-a exprimat regretul cu privire la actuala situație dintre cele două, spunând că o considera pe Elena Merișoreanu ca o mamă.

Claudia Ghițulescu susține că, în timpul unei emisiuni, Elena Merișoreanu ar fi avut o ieșire neașteptată, zbierând și blestemând-o, chiar dacă nu a existat niciodată un conflict real între ele.

„Pentru prima dată când am auzit ceea ce a comentat doamna Merișoreanu și sunt șocată pentru că mereu am respectat-o, pentru mine a fost chiar ca o mamă și nu înțeleg de unde atâtea lucruri să le spună pe care nu le dovedește. Să spui că ai auzit, că a făcut… când eu m-am dus la dumneaei la o emisiune și i-am zis: «Sărut mâna, ce faceți?» și a început să urle, dar știți ce înseamnă urlat? Și țipat, o am înregistrată.

Eu eram cu telefonul în mână și am rămas șocată. (…) Atunci a spus că i-a spus dumneaei cineva, nu înțeleg, nu am înțeles niciodată care este problema. (…) A început să mă blesteme, să mă înjure, să mă jignească, să îmi dorească… doamne, câte mi-a zis”, a declarat Claudia Ghițulescu, la Știrile Antena Stars, potrivit .

Claudia Ghițulescu neagă acuzațiile aduse de Elena Merișoreanu

Claudia Ghițulescu s-a arătat afectată de acuzațiile care i-au fost aduse, susținând că nu știe să fi făcut lucrurile pentru care a fost atacată.

„Nu m-am certat! Nu am avut nimic cu doamna Merișoreanu! M-a afectat pentru că eu nu știu nimic din ce spune dumneaei să fi făcut. Nu știu! (…) O respect, o iubesc și asta este, e alegerea dumneaei ce vrea să facă. (…) Nu e vorba de nicio invidie, nici din partea dumneaei, nici din partea mea”, a mai declarat artista.