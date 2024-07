Cleopatra Stratan și Edward Sanda au dat faliment cu afacerea de modă. „Facem ce facem și tot la muzică ne întoarcem”

și Edward Sanda sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Deși s-au căsătorit în urmă cu trei ani, cei doi se iubesc la fel de mult. Cei doi au cariere muzicale de succes, însă se pare că au dat faliment cu afacerea cu haine.

Cleopatra și Edward au pierdut toți banii

Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au deschis o casă de producție după participarea la America Express. Cei doi au încercat să intre în industria modei, însă au renunțat după ce au realizat că nu sunt potriviți pentru acest domeniu. Cleopatra Stratan și Edward Sanda au dezvăluit că și-a închis afacerea deoarece a fost dificil să concureze cu brandurile mari care erau deja consacrate pe piață, potrivit

„Nu mai avem colecția de haine, a fost așa să zicem o probă, ceva pe care noi am vrut să-l facem. Se pare că a fost mai mult sau mai puțin… Cumva ne-am băgat pe o zonă, pe care nu o cunoaștem atât de bine și am zis totuși să ne ocupăm de businessul nostru care este muzica până la urmă. Asta a fost așa ca o idee.”, a spus Cleopatra pentru ciao.ro. „Facem ce facem și tot la muzică ne întoarcem. Asta o facem cel mai bine. Asta ne iese, ce să facem!”, a spus și Edward.

Această afacere a fost plină de riscuri

Cei doi au fost conștienți de la început că acest drum era plin de riscuri și că exista posibilitatea să eșueze.

„Pur și simplu e foarte greu să te bați cu branduri care deja există pe piață de ani de zile și noi am venit cu ceva nou, cu altceva. În momentul în care oamenii sunt obișnuiți cu anumite branduri, e mai greu să le aduci ceva nou în față. Am făcut-o mai mult și pentru noi, am vrut să încercăm și înseamnă că nu ne merge cu fashionul, am zis: merge pe muzică!”, a mai spus pentru sursa citată.