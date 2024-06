Clipe de coșmar pentru actorul Marian Olteanu. Ce i s-a întâmplat în timpul unui spectacol: „Simțeam cum ies cuiele”

Actorul de teatru și film Marian Olteanu, cunoscut pentru rolul din serialul „Clanul” a trecut prin momente de coșmar în timpul unui spectacol. Artistul a povestit recent despre momentul în care a căzut cu decorul de la o înălțime de trei metri și jumătate chiar în timpul spectacolului pe care-l susținea.

Marian Olteanu, clipe de coșmar în timpul unui spectacol

Marian Olteanu a povestit într-un interviu momentul în care a căzut cu decorul de la o înălțime de trei metri și jumătate chiar în timpul unui spectacol pe care îl susținea. Evenimentul nefericit nu doar că îi putea pune în pericol sănătatea, ci și viața: „am crezut că am murit”.

„Țin minte cum am căzut cu decorul, de la trei metri şi jumătate, chiar în timpul spectacolului. Acum doi ani se întâmpla. Arătam de parcă aș fi fost la aruncarea cu prăjina. Trebuia să alerg pe decor și, ajuns la final, lumina se stingea și eu sugeram că m-am aruncat de la balcon. Când am ajuns la finalul decorului am alunecat și m-am dus în față. Mă țineam de el, simțeam cu ies cuiele, era o beznă totală și m-am trezit că nu mai aveam nimic sub picioare. Am început să plutesc, am crezut că am murit”, a spus Marian Olteanu pentru .

Actorul are un CV de invidiat

Actorul Marian Olteanu locuiește în București din 2011, iar de atunci a încercat să se focuseze cât mai mult posibil pe actorie, începând să joace în filme din 2015, iar printre cele mai cunoscute se numără „Inimi cicatrizate”, și „Ruxx”.

Când a fost întrebat și despre cum a fost la casting, actorul a spus că: „Încă din facultate ni s-a spus să vedem în personajele pe care le interpretăm ce au de ascuns (Florin Zamfirescu). Acest personaj, David Pribeagu, nici măcar nu există, există, de fapt, Pavel Achim, ceea ce deja e o provocare în a conține toată povestea asta.

Acum, din sezonul 2, am început să găsesc firimituri de informații care-mi dau hint-uri în a afla cine e acest David/Pavel cu adevărat și toate lucrurile astea nu ar fi fost posibile dacă textul nu ar fi fost unul foarte bun, care să mă hrănească ca actor. Totul pleacă de la text/poveste, care face ca serialul „Clanul să fie cel mai bun serial românesc din toate punctele de vedere. Castingul a fost împărțit, pentru mine, în patru etape, plecând de la prima unde dădeam proba cu Domnica Cîrciumaru, care mă filma în același timp… până la ultima, unde am stat patru ore și am pregătit trei secvențe pe care le-am dat cu 15 actrițe”.