Clipe înfricoșătoare pentru Viviana Sposub. Vedeta a dezvăluit abia acum ce s-a întâmplat în Los Angeles: „E mai ceva ca în filme”

În vârstă de 26 de ani, Viviana Sposub este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. Cu ceva timp în urmă aceasta a luat decizia să părăsească meleagurile țării noastre și să pornească într-o nouă aventură plină de provocări.

Astfel că, , George Burcea, și-a petrecut o perioadă îndelungată în Statele Unite ale Americii, căutând să își îndeplinească visul american.

Ce spune Viviana Sposub despre viața în America

În cadrul celui mai recent interviu, Viviana Sposub a dezvăluit cum a fost experiența sa în America.

„Până la vârsta aceasta, cel mai mult mi-a plăcut să vizitez Statele Unite ale Americii pentru că a fost o experiență wow, unică. Mă bucur că am avut ocazia să stau mai mult timp, și mi-am făcut mulți prieteni și țin legătura cu mulți prieteni americani.

Am putut să trăiesc experiența și tot ce am văzut în filme, am trăit pe propria piele. Anul trecut, de exemplu, de Revelion am fost chiar în Time Square, chiar în centru și a fost o experiență de neuitat”, a spus aceasta, potrivit .

Viviana Sposub, accident de mașină în America

Cu toate acestea, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a avut parte și de momente mai puțin frumoase în această aventură.

„E mai ceva ca în filme. Nu am mai povestit nimănui despre experiența din America. În Los Angeles : de împușcături, am avut accident de mașină, mi s-au furat telefoane, poșete, dar cu toate acestea m-am simțit bine.

Experiența de acolo m-a învățat cât de frumoasă este România și cât de safe este. Te simți în siguranță, femeie fiind, cel puțin, comparând, dar cu siguranță sunt și aici tot felul de situații, oricum, aici mă simt cel mai în siguranță”, a mai declarat Viviana Sposub.

Vedeta nu exclude posibilitatea de a se muta în America

Lăsând la o parte cele întâmplate, Viviana Sposub a mărturisit că și-ar dori să se poată muta definitiv în America.

„Aș vrea să mă mut! Mi-ar plăcea să rămân acolo mai mult, dar, deocamdată, viza nu îmi permite. Pot doar să mă duc și să mă întorc și tot așa!”, a mai precizat fosta iubită a lui George Burcea.