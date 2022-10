Fetițele Danei Marijuana suferă de frig, în propria casă, din cauza unor firme care refuză să le asigure utilitățile. Vedeta se teme pentru sănătatea lor

, cunoscută drept , este mama a două fetițe, Alesia (16 ani), și Iris (7 ani), de care se ocupă singură de creșterea lor, după divorț.

Viața de mamă singură nu este ușoară pentru nimeni iar fosta vedetă hip-hop a dezvăluit pentru problemele pe care le întâmpină pentru a-și proteja copiii de lipsa căldurii și a apei în locuința din Capitală.

Dana Marijuana și copiii tremură de frig în casă după ce au plătit o sumă uriașă

Marijuana a rămas fără utilități, în prag de iarnă, după ce contorul de gaz i-a fost blocat. Toate acestea după ce, Dana a raportat greșit, timp de trei ani, indexul de kilowați (kW) și s-a trezit într-o bună zi cu o factură de 16.000 de lei, conform sursei citate.

Datoriile au fost achitate rapid, susține aceasta dar nici acum nu beneficiază de apă caldă pentru un trai decent în centrul Capitalei și, mai grav, susține că nici nu primește vreo explicație din partea companiei care ar trebui să asigure profesionist și rapid serviciile către clienți.

” locuiesc într-o clădire veche. Noi aveam două apartamente. Într-unul stăteau copiii, iar eu stăteam mai sus. Am crezut că am același contor și sus, și jos. Am raportat contorul de gaz timp de trei ani de când stau aici.

Când m-am mutat jos, pentru că am renunțat la apartamentul de sus, am constatat, după ce am adus un specialist, că aveam un cu totul alt contor, nu era cel de la care eu dădeam indexul. Pentru neplată a fost suspendat, corect.

Am vorbit la firma de la care am închiriat spațiile în care stau, le-am explicat situația, ei au plătit factura, dar, cu toate astea, noi așteptăm de o lună să se pună contorul și nu ni se mai pune.

De la firma de unde am închiriat au sunat și ei, am sunat și noi să întrebăm de ce nu vin să ni-l pună. Dar ne duc cu zăhărelul și cu vorba și nu ne dau nicio soluție să ni se pună contorul la loc”, a declarat fosta solistă pentru site-ul amintit.

Cu datoriile la zi, este tratată umilitor

”Au fost achitați aproape 16.000 de lei, 3.000 de euro. Nu e o sumă de doi lei. Ne dau niște termeni pe care nu îi înțelegem și nu ni se explică exact ce trebuie să facem. Din câte am înțeles nu sunt singura în această situație”, a adăugat Dana pentru Fanatik.

Deși susține că firma de la care a închiriat imobilul i-a fost alături, Dana Marijuana se teme că fiicele ei se pot îmbolnăvi din cauza condițiilor în care este abandonată de companiile reclamate:

”De ce mă duc cu vorba? Eu aveam facturile de la Distrigaz Sud, m-au sunat de la alt distrigaz, nu știu cum. Mi-au dat niște proceduri, pe care, de fapt, ei ar putea să le facă, dar de fapt nu aparțin de Distrigaz Sud.

Proprietarii au plătit repede, că puteau să-mi zică: `nu mă mă interesează, plătește-ți`. Iar eu să mă descurc, să vorbesc cu cei la Distrigaz, să plătesc eșalonat sau nu știu. Ideea e că ei au plătit mai repede pentru simplul fac că vine iarna și trebuie să aibă copiii apă caldă, că eu mă mai spăl parțial așa… Dar copiii mor de frig și se îmbolnăvesc”, a explicat Dana Coteanu.