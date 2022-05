Cosmin Seleși a dezvăluit motivul real pentru care și-a dat demisia din televiziune: „Am zis gata acum, stop”

Cosmin Seleși a început să facă în cariera lui încă de anul trecut. În luna decembrie, prezentatorul își anunța fanii că va pleca de la Antena 1.

Actorul și-a dat demisia de la postul de televiziune care l-a făcut celebru, după 9 ani în rolul de prezentator al unuia dintre cele mai iubite show-uri de divertisment „Te cunosc de undeva”.

De ce și-a dat Cosmin Seleși demisia din televiziune?

Anul 2022 începe cu foarte multe oferte pentru îndrăgitul actor. Recent, Cosmin Seleși a vorbit despre planurile și ofertele pe care le are.

De asemenea, Cosmin Seleși a mărturisit în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță că în trecut la rolul de moderator, exact la începutul pandemiei. La vremea aceea, producătorii emisiunii au reușit să-l convingă să rămână pentru a nu lua o decizie radicală.

„Nu totul se rezumă la bani. E a doua oară, eu am vrut să mai renunț o dată. Am zis gata acum, stop. Gata, nu mai vreau! Stop, până aici. Mi-a fost teamă puțin, recunosc, poate nici d-aia nu am renunțat atunci, parcă chiar la începutul pandemiei, începuse pandemia, era debandadă peste tot. Producătorul de atunci și cu regizorul au venit și mi-au zis că nu am cum să plec”, a povestit Cosmin Seleși.

Adevăratul motiv pentru care și-a dat Cosmin Seleși demisia

Chiar dacă proiectul din care făcea parte i-a adus mare succes, actorul a mărturisit că pe plan profesional.

„Un proiect foarte frumos, un proiect pe care l-am îndrăgit, îl iubesc în continuare, dar eu sunt un om activ, mie îmi plac provocările. Nu m-am plictisit…nu știu cum să zic. 9 ani a durat. Am fost primul prezentator. (…).

A fost o experiență foarte frumoasă. Am învățat multe lucruri, am cunoscut oameni mișto, am avut o echipă fantastică. Dar la un moment dat eu cred că trebuie să te oprești în viață. Eu merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici.

Eu, din punctul meu de vedere, zic că am făcut performanță, și cifrele au spus asta. Cred că mi-am făcut treaba acolo. Îmi doresc altceva și eu am spus stop pentru că nu mai există nicio provocare pentru mine”, a mai adăugat Cosmin Seleși.