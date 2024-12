CRBL a anunțat că fosta lui soție a plecat în altă țară. Elena a luat-o cu ea și pe fiica lor. “Nu eram pregătit”

Divorțul lui de soția lui, , i-a luat pe toți prin surprindere. Cei doi au împreună o fiică.

La scurt timp după divorț, CRBL și-a găsit pe alctineva, o tânără tot din Republica Moldova, de unde e și fosta lui soție.

După divorț, Elena a decis să se mute cu fiica ei în Republica Moldova, mai exact în Chișinău.

„Și Elena a înțeles cât de greu este”

Artistul a mărturisit că relația pe care o are cu fiica lui are mult de suferit, fiindcă se văd extrem de rar.

​„Alessia e cu Elena, evident. S-a mutat la Chișinău. Da… E greu aici. Și Elena a înțeles cât de greu este. S-a mutat cu școala la Chișinău și asta înseamnă că eu o văd rar și e greu. Povestim, ne scriem pe WhatsApp, vorbim la telefon, comunicăm. Avem zona asta de comunicare, dar e greu și o să fie și mai greu. După 17 ani, primele sărbători fără Alessia și primele sărbători cu altcineva”, a declarat CRBL în cadrul unui podcast, potrivit .

CRBL a vorbit și despre momentul în care s-a aflat că are o nouă relație, la scurt timp după ce anunțase că a divorțat. Acesta a fost surprins de paparazzi, în compania Olgăi, iar imaginile au ajuns, în acest fel, și la fosta lui soție, dar și la fiica lor.

Fiica lui și Elena, cred că relația lui CRBL cu Olga a început dinainte de divorț. CRBL a precizat că nu apucase încă să discute cu ele despre acest aspect.

„Ea crede în continuare că eu sunt cu Olga dinainte”

​Astfel că CRBL a ținut să precizeze faptul că el și Olga s-au cunoscut la o lună după ce a anunțat separarea de Elena, în timpul unei ieșiri în Centrul Vechi.

„Eu pe Olga am întâlnit-o la o lună după ce am anunțat divorțul. Într-o joi, în Centrul Vechi, acolo am cunoscut-o pe Olga, într-un bar, pub. Pentru Alessia nu eram pregătit, voiam să-i spun eu.

Deja se luase informația și atunci a fost foarte greu să administrez șocul pentru Alessia. Elena, fiind și ea mândră, nu putea să vină să-mi spună: «Ce faci?». Foarte greu și trist și dureros. Am avut discuții destul de serioase cu Alessia. Încă sunt în zona în care nu mă iartă, pentru că nu știe adevărul. Ea crede în continuare că eu sunt cu Olga dinainte și că poate de asta am divorțat”, a mai spus CRBL.