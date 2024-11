Elena, fosta soție a lui CRBL, a făcut mai multe dezvăluiri după divorț: „El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz” (VIDEO)

Divorțul dintre și i-a șocat pe muți, cu atît mai mult cu cât cei doi au participat înainte cu câteva luni la o emisiune la Antena 1, la Power Couple, iar totul părea a fi în regulă între cei doi.

CRBL și Elena au fost căsătoriți timp de 16 ani și au împreună o fiică.

După divorț, Elena s-a mutat cu fiica ei. Între timp, CRBL și-a refăcut viața amoroasă, are o iubită cu 23 de ani mai tânără, tot din Republica Moldova, de unde e și fosta lui soție.

Elena a povestit, la podcastul lui Damian Drăghici, cum e viața după divorțul de CRBL și ce a învățat în tot acest timp.

„El spune că e totul roz, totul bine”

Ea a mărturisit că perioada separării a fost extrem de grea pentru fiica lor, descriind-o ca o succesiune de lovituri.

„E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea (n.r. nu prea se implică în creșterea copilului). Și copilul are reacții. Atunci când o să găsești soluții… (…) Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc”, a spus Elena, în podcastul moderat de Damian Drăghici, potrivit .

„Eu stând cu ea nonstop știu că nu e tocmai ok”

Fosta soție a lui CRBL a spus că fiica ei pare că e ok, dar nu e chiar convinsă de acest lucru.

„Alessia pare că este ok. E ok, dar nu e chiar ok. Aparențele… Eu stând cu ea nonstop știu că nu e tocmai ok. Orice decizie o iau acum este să fie cât mai bine pentru ea. (…) Mai întâi mami cu tati se despart, bam! După aia ne mutăm, a doua luptă. A treia luptă, tati… Dacă citește știrile acum, eu nu pot să-i închid telefonul, că are telefon. Adică au fost multe lovituri într-un timp foarte scurt”, a mai declarat Elena la podcast.