CRBL rupe tăcerea după divorțul de Elena. Ce s-a întâmplat la Power Couple și când au început, de fapt, problemele

Divorțul lui de soția lui, , i-a luat prin suprindere pe toți, mai ales că cei doi participaseră, cu puțin timp înainte de a da această veste, la o emisiune împreună, mai precis, la Power Couple, de la Antena 1.

Cei doi nu au dezvăluit care e motivul clar pentru care au ajuns să pună punct mariajului, mai ales că erau căsătoriți de 16 ani, nu au lăsat să se înțeleagă că ar avea probleme.

„A fost șoc pentru voi, nu a fost un șoc pentru noi”

Artistul a precizat că vestea despărțirii lor a fost surprinzătoare doar pentru cei din afară, care nu îi cunoșteau cu adevărat, însă pentru el și Elena nu a fost un șoc.

„Nu a trebuit să trec peste niciun fel de hop, pentru că voi, toți oamenii, nu înțelegeți. Voi credeți că din momentul în care noi am anunțat, voi credeți că atunci s-a rupt totul și atunci s-a întâmplat un șoc. A fost șoc pentru voi, nu a fost un șoc pentru noi!

S-a stins flacăra așa ușor, ușor și atunci pentru noi a fost cumva un pas normal să mergem în direcția asta.

Nu are nicio legătură Power Couple. Oamenii percep treaba asta, pentru că s-a întâmplat ca și cadență una după alta, dar nu are niciun fel de legătură. Power Couple a fost o emisiune la care am fost, la care ne-am distrat, am încercat să ne jucăm, nu am putut să ne jucăm foarte mult, dar, evident, nu de acolo a fost declicul. Problemele noastre ca și cuplu, ca și familie sunt a la longue și am decis ca doi maturi să facem pasul ăsta”, a mărturisit CRBL conform .

„Ar fi iar o altă formă de minciună, ceea ce nu e pentru noi”

Cunoscutul cântăreț a mai spus că relația dintre el și fosta sa soție nu trebuie să fie menținută „de dragul copilului,” dat fiind faptul că nu doresc să trăiască în falsitate.

„Nu cred că putem să facem ceva de dragul fetiței. Tocmai de asta am și decis amândoi să facem acest pas, pentru că vrem să trăim într-un adevăr nu într-o minciună. Și atunci nu cred că o vacanță ar ajuta la ceva, ar fi iar o altă formă de minciună, ceea ce nu e pentru noi”, a mai dezvăluit cântărețul atunci când a fost întrebat dacă el și Elena vor pleca într-o vacanță comună alături de fiica lor.

Acum, CRBL a recunoscut că se bucură de viață și trăiește prezentul.

„Acum chiar trăiesc de pe o zi pe alta și mă bucur de tot ce mi se întâmplă. Dacă se întâmplă de bine, cât o dura binele, să-i fie de bine. Dacă se întâmplă mai trist, asta este, mai dăm o dată cu capul în zid și mai plângem de două ori! Viața merge înainte oricum!

Sunt liber de contract, evident, dar nu știm ce ne oferă ziua de mâine. Eu de unde să știu? Eu doar trăiesc intens în fiecare zi și mă bucur de tot ce trăiesc. Admiratoarele au fost, sunt și mă bucur că vor mai fi. E bine! Administrăm cât se poate de diplomatic și de bărbătesc, ca să zic așa”, a mai mărturisit CRBL.