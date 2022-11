Cristina Bălan, cu nervii la pământ: „Recunosc că am bocit în câteva rânduri”

Cristina Bălan este pe ultima sută de metri. Peste o lună, artista va aduce pe lume o fetiță și va deveni mămică pentru a treia oară. Tânăra a povestit în cadrul unui interviu că cei mici sunt nerăbdători să-și cunoască surioara.

Cristina Bălan, despre viitorul copiilor cu sindromul down

Cristina Bălan este însărcinată pentru a doua oară, după ce i-a adus pe lume pe gemenii Matei și Toma. Este o mămică foarte fericită și împlinită, pentru că se bucură de o sarcină care merge foarte bine, iar starea sa este una minunată.

„M-ați găsit foarte emoționată și plânsă deja. Recunosc că am bocit în câteva rânduri. Cuvântul cheie într-o situație cu cromozom în plus este răbdare, foarte multă răbdare, dar care merită, pentru că rezultatele pot să fie fenomenale.

Primul lucru care m-a făcut să lăcrimez a fost să-i văd pe ei (n.r- alți copii cu sindromul down) și să vizualizez și viitorul alături de copiii noștri, care cu siguranță vor deveni cât se poate de independenți, pentru că îi și încurajăm pe acest drum”, a afirmat Cristina Bălan, citată de

Cristina Bălan a făcut o întrerupere de sarcină când avea vârsta de 26 de ani, și chiar și acum povestește despre acel moment ca fiind unul dintre cele mai grele din viața sa. Cristina a mărturisit că a ales să închidă amintirile într-un „sertăraș”, așa cum îi place să spună, pentru că amintirea incidentului nefericit nu îi face bine.

Cristina Bălan a făcut un avort în urmă cu mulți ani, însă deși timpul a trecut acesta rămâne unul dintre momentele de cumpănă din viața sa și a încercat să uite de acel episod care a marcat-o. Însă a vorbit despre această experiență în cadrul emisiunii „În Oglindă” de pe canalul de YouTube theXclusive.

Cristina a fost sfătuită de un medic să facă avort

Cristina Bălan a mărturisit că a făcut avortul îndemnată de un medic care i-ar fi spus că există riscul ca fătul să aibă o malformație. Cristina este convinsă că boala trebuia să existe, și pentru că prima sarcină a întrerupt-o dar boala trebuia să existe, s-a întâmplat la sarcina cu gemenii.

„Da, am și spus deja (n.r. a făcut întrerupere de sarcină). Am făcut în urma recomandărilor medicale,(…) la 25, 26 de ani. Nu îmi aduc aminte cu precizie, deoarece creierul meu a preferat să o îngroape.

A fost o conjunctură, la modul că s-a întâmplat peste niște anticoncepționale și am fost sfătuită de către medic că există riscul de malformație al fătului. Eu mi-aș fi dorit să păstrez sarcina și, atunci, vârsta o aveam. Nu aveam o relație de viitor. M-am pus în postura de mămică, am zis nu cred că ar fi nici pe departe cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla. Eram în plină carieră, dar asta nu înseamnă că nu poate să continue și după.

Am acționat din frică, a fost frica să nu se fie un copil care să aibă probleme. Și uite că destinul este destin!

Atunci când este să se întâmple într-un fel și ai o… nu vreau să spun o cruce de purtat, că sună așa, ca și cum ar fi o povară, până la urmă, dar, când ai un parcurs care să te ducă pe o anumită cale, să evoluezi pe un anumit fel, mental, emoțional, spiritual, pentru că nu suntem doar niște fizicuri, avem și planul acesta emoțional,(…) atunci când ai o anumită situație, evoluezi cu accelerație, înțelegi lucrurile din altă perspectivă”, a spus Cristina.