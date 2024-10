Cristina Ich și Alexandru Pițurcă s-au despărțit iar: „Am știut de la început cine suntem și cu ce ‘bagaje’ venim în relație”

După o , presărată cu și împăcări, Cristina Ich a dezvăluit că nu mai e cu Alexandru Pițurcă, dar au rămas buni prieteni, au grijă de fiul lor, Noah, și se amuză copios pe seama bârfelor despre ei.

Cristina Ich, dezvăluiri despre relația cu Alexandru Pițurcă

„Eu și Alex nu mai formăm un cuplu, dar suntem cea mai bună echipă, cei mai buni prieteni și, în măsura principiilor și puterii noastre, încercăm și până acum considerăm că am și reușit, să fim cei mai buni părinți pentru Noah.

Suntem conștienți că fiecare apariție publică, împreună sau separat, va fi speculată, interpretată și povestită mai departe la discreția emitenților, dar de cele mai multe ori citim și discutăm împreună știrile despre noi – sunt rare ocaziile în care nu ne amuzăm copios pe seama lor”, a susținut Cristina Ich, pentru

Ea a mai spus că relația sa cu Alex Pițurcă e „durabilă, sănătoasă, bazată pe încredere”.

Cristina Ich: Alex Pițurcă a fost tot timpul un bărbat râvnit de femei

„Alex a fost tot timpul un bărbat râvnit de femei, fără să conteze sau să fie necesar să le categorisim în cunoscute sau anonime. Și, lăsând modestia deoparte (lucru pe care nu l-aș face, de exemplu, într-o apariție TV), nici în cazul meu nu a fost prea diferit.

Am știut de la început cine suntem și cu ce ‘bagaje’ venim în relație, am evaluat și am estimat din timp potențialul de știre a oricărui gest făcut de noi sau a oricărei păreri emise de alții”, a mai spus Cristina Ich, pentru SpyNews.