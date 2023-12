Cum arată fiica cea mare a lui Adrian Mutu, la 17 ani. Este copia fidelă a mamei sale

Adrian Mutu este un bărbat împlinit atât pe plan personal, cât și profesional. Fostul fotbalist are patru copii cu trei femei diferite. Din căsnicia cu Consuelo, Mutu are două fiice, Adriana și Maya, iar din relația cu Alexandra Dinu are un băiat, Mario. Din mai are un băiat.

Cum arată Adriana Mutu

Adriana Mutu a împlinit de curând 17 ani și seamănă leit cu mama sa, Consuelo, conform Viva.

Fiicele fostului fotbalist trăiesc în Republica Dominicană, alături de mama lor. De ziua fiice sale, Mutu a postat o imagine cu fiica sa cea mare și i-a făcut o urare.

„La mulți ani, dragostea mea”, i-a transmis Mutu fiicei sale, iar ea i-a răspuns imediat. La scurt timp, și actuala soție a lui i-a trimis o urare Adrianei, dar și soacra lui. „La mulți ani, prințesă, te iubesc!”, a scris Sandra, actuala soție. „Mulțumesc, și eu te iubesc”, i-a răspuns Adriana.

Relația lui Mutu cu fostele soții și copiii

a vorbit într-un podcast al lui Cătălin Măruță despre toți copii lui, dar și despre relația pe care o are cu Alexandra Dinu și Consuelo Matos Gomez.

„Eu și Consuelo ne-am cunoscut în Italia, o prietenă comună ne-a făcut cunoștință. Fetele au rămas cu ea, avem o relație ok, super, fără nicio problemă. Ea a decis să stea în țara ei și bine a făcut. La început era ok că eram diferiți. După un timp, când începe să intervină puțină monotonie, e normal când stai mult timp cu o persoană, să fiți diferiți nu ajută deloc relația mai departe.Mai degrabă merge cu o persoană ca tine, care are aceleași hobby-uri, căreia îi plac aceleași lucruri. La noi nu s-a întâmplat asta și ne-am despărțit. Încerc să-mi văd fetele de două ori pe an, ele stau cu mama lor, în Dominicană’, a explicat Adrian Mutu.

Când el avea 22 de ani s-a căsătorit cu Alexandra Dinu și au împreună un băiat, Mario, de 21 de ani. După ce a locuit mai mult timp în Italia, Mario s-a hotărât să vină în românia. Mutu a spus că are o relație tensionată cu fiul său cel mare, dar speră să se maturizeze.

„A fost prima dată când Mario a fost pe Giulești. A mai fost la alte meciuri. A venit cu prietena lui, dar a venit. (…) Avem o relație normală, tensionată. Așa e între un tată de 44 de ani și un băiat de aproape 21. Nu sunt toate bune și frumoase. Mai face prostii, mai face… la 21 de ani ce poți să faci?! Nu o să stea la birou sau să fie… ușă de biserică. Eu cred că un băiat bine educat. Acum se maturizează și capătă experiență. Îl simt mai responsabil. I-am spus că niciodată nu o să învețe din experiențele frumoase, ci din lucrurile adevărate. O să fie format ca bărbat din deciziile proaste și experiențele greșite pe care le face. Sper să învețe. Are și el perioade și perioade. Noi avem o relație bună. E și el acum bărbățel și vede lucrurile din alte puncte de vedere’, a dezvăluit Adrian Mutu pentru Fanatik.