Cum se simte Andreea Bălan în relația cu Victor Cornea. Ce a spus vedeta: „E super mișto să fii cu un bărbat mai tânăr”

Andreea Bălan și Victor Cornea formează unul dintre cele mai cunoscute, apreciate și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Nu de mult, cântăreața a mărturisit că trăiește alături de Victor Cornea, deși sunt împreună de doar un an.

Andreea Bălan, despre cum se simte în relația cu Victor Cornea

Cântăreața a mărturisit că se simte completă alături de Victor Cornea și că întotdeauna și-a dorit să fie împreună cu un bărbat mai tânăr. Chiar dacă are 40 de ani, Andreea Bălan nu vrea să se gândească la vârsta ei adevărată și să se bucure cât mai mult de viață. În ceea ce privește partea emoțională, artista spune că este „pe la 20 de ani”.

„Eu întotdeauna am vizualizat că o să fiu cu un bărbat mai tânăr. Eu nu mă simt de vârsta pe care o am în buletin. Mi se pare că nici nu arăt și n-am nicio legătură cu vârsta mea. Eu sunt foarte copilăroasă. Sunt împărțită. Am partea asta matură, dar emoțional sunt pe la 20 de ani. Noi atragem în funcție de vibrația noastră și de energia pe care o emitem.

Mi se pare că suntem făcuți unul pentru celălalt și știm clar că vom rămâne împreună. Dacă energia mea este foarte tânără și fresh, normal că m-a atras un partener mai tânăr. E super mișto să fii cu un bărbat mai tânăr, din multe puncte de vedere!”, a mărturisit Andreea Bălan, scrie .

Ce spune cântăreața despre viitoarele proiecte

La începutul lunii iulie, , loc în care a filmat trei videoclipuri.

„Am filmat trei videoclipuri în Dubai. Pe unul deja l-am lansat, urmează să mai lansez două. Mă pregătesc intens pentru Sala Palatului, pe 16 octombrie, un spectacol unic, foarte emoționant, „Povestea sufletului meu”, pentru că implinsc 30 de ani de carieră și deja costumele sunt gata, acum mă apuc de grafică și de repetiții.

Cu mult timp înainte pentru că vreau să iasă totul perfect. Biletele se găsesc pe iabilet.ro”, a transmis artista.