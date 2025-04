Oana Roman, noi dezvăluiri despre viața sa amoroasă. Își dorește vedeta să se recăsătorească? „Eu iubesc”

a divorțat de tatăl fiicei ei, , la începutul anului 2023. Deși au trecut mai bine de doi ani de atunci, vedeta pare să își concentreze toată atenția pe viața profesională și pe creșterea fetiței ei. Cu toate astea, fiica lui Petre Roman primește frecvent întrebări referitoare la existența un nou partener, întrebări la care a răspuns recent, în cadrul unui interviu.

Oana Roman a mărturisit că se află într-un punct al vieții sale în care nu caută un partener, dar nici nu se opune întrutotul unei relații, dacă va întâlni un bărbat care să aibă ceea ce își dorește. Însă, vedeta nu duce lipsă de iubire, bucurându-se din plin de cea pe care i-o poartă fiica ei și oamenii dragi din jur.

„Eu iubesc. O iubesc pe Iza. Îmi iubesc prietenii. Iza are nevoie de mine și eu am nevoie de ea. Eu nu am chestia asta că vai, trebuie să-mi găsesc pe cineva ca să fiu ok. Nu stau să caut. Dacă e să se întâmple, se va întâmpla. Sunt mai puțin dispusă să mă arunc în ceva fără să chibzuiesc lucrurile înainte. Bărbaților le e frică de asta, de femeile care stau și se gândesc înainte. Șansele sunt mult mai mici, dar eu nu am o problemă. Eu m-am reinventat. Am multe colaborări”, a povestit Oana Roman, potrivit .

„Viața singură este o binecuvântare pentru mine”

În trecut, Oana Roman a fost întrebată pe Instagram dacă îi este greu fără o prezență masculină. Vedeta nu a ezitat să dea un răspuns și a făcut extrem de clar modul în care se raportează ea, în prezent, la viața de cuplu.

„Nu a fost greu absolut deloc pentru că, în cazul meu, viața alături de un partener în ultimii ani a fost una foarte grea, foarte rea și foarte urâtă, cu foarte multe probleme, și acuzații și nefericire. Viața singură este o binecuvântare pentru mine, este momentul în care am scăpat de ceva care îmi făcea viața nefericită și eram absolut mizerabilă în sufletul meu. Pentru mine este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat și sunt foarte fericită și liniștită. Sunt bine așa cu viața mea, cu copilul meu, cu prietenii mei, cu jobul meu”, a spus Oana Roman, pe Instagram.